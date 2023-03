„Für Ihre Reise nur die Besten“

Neumünster (sw/ls) Tagträume werden wahr! Die Geschwister Peter und Silke Möller führen das Familienunternehmen Möller’s Reisedienst bereits in zweiter Generation. Sie setzen sich mit voller Leidenschaft dafür ein, dass jede Reise ihrer Kunden zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.



„In den modernsten und tausendfach auf Sicherheit geprüften Luxus-Bussen der Royal-Class führen wir Sie an Horizonte, wie man sie selten erlebt. Unser ganzes Denken und Handeln ist auf das Erreichen Ihres optimalen Reisevergnügens ausgerichtet. Perfekt auch für den nächsten Ausflug mit Ihrer Firma“, erklärt Silke Möller. „Wie wäre es zum Beispiel mit einer fünftägigen Busreise rund um das Thema ,Automobilherbst 2013’? Diese enthält unter anderem den Eintritt und eine Führung in das Porsche- und Mercedes-Benz-Museum.“



Das Reiseunternehmen verwendet ausschließlich Drei-Achsen- Busse, die sich vor allem durch sanftere Fahrweise und höheren Reisekomfort auszeichnen. „Unser Fuhrpark ist im Schnitt nicht älter als vier Jahre und natürlich mit der aktuellsten Sicherheits-Technologie ausgestattet. Mit ABS, einem Anti-Blockier-System für sicheres Halten, ASR, Antriebs-Schlupf-Regelung für sicheres Beschleunigen, mit automatischem Tempo-Begrenzer und zusätzlicher Retarderbremse“, so Peter Möller abschließend.



Foto: Es gibt in Deutschland kaum ein vergleichbares Omnibusunternehmen, dessen Fuhrpark ausschließlich aus Luxus-Reisebussen in der 3-Achser-Ausführung besteht.

Veröffentlicht am: 27.09.2013