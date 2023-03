Für jede Anforderung das richtige Netzwerk

Neumünster (lm/ng) Das Team der antares GmbH & Co. KG bietet als Gesellschaft für anwendbare Computertechnologien seinen Kunden einen großen Katalog an Angeboten für Netzwerkund Kommunikationslösungen an. Dabei lassen sich die IT-Spezialisten bei der Wahl der passenden Hard- und Softwareprodukte nicht auf bestimmte Hersteller festlegen. Der Kunde und die bestmöglichste Lösung des Problems stehen im Vordergrund.



Neben der Beratung bei der Planung und der Auswahl, dem Einrichten und der Pflege des optimalen Netzwerkes ist das 1992 gegründete Unternehmen im Bereich der Sicherheitslösungen bei der Datenverarbeitung einer von wenigen Anbietern in Neumünster und legt großen Wert auf den vertrauensvollen Umgang mit den sensiblen Daten der Kunden. „Die Sicherheit Ihrer unternehmenssensitiven Daten ist durch externe und interne Einflüsse ständiger Bedrohung ausgesetzt. Durch Einsatz angepasster Backup- und Desaster- Recovery-Strategien schützen wir Sie vor Verlust von wichtigen Daten durch Virenbefall, Manipulation und Hardwareausfällen“, erklärt Geschäftsführer Jens Hollenbach (Foto). Einen guten Einblick in das gesamte Portfolio erhalten Interessierte auf der Homepage der antares GmbH & Co. KG.

Veröffentlicht am: 25.06.2013