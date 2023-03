Für jede Oberfläche eine effektive Lösung!

Elmshorn (jj) Innovation, Technologie und Qualität! Das Familienunternehmen Günter Strätker Sandstrahlarbeiten ist der beste Partner, wenn es um Lohnstrahl-, Glasstrahl- und Gleitschleifarbeiten sowie Industrielackierungen geht. Das Inhaber geführte und vor 30 Jahren gegründete Unternehmen umfasst ein Hauptwerk in Elmshorn sowie ein zweites Werk in Kaltenkirchen. Im Werk Elmshorn und im Werk Kaltenkirchen werden zusammen einschließlich Auszubildende um die 50 Mitarbeiter beschäftigt.



Im Werk Kaltenkirchen werden ausschließlich Bauteile für die Automobilindustrie gefertigt; unter anderem Teile für Pkw-Bremsen. In Elmshorn werden hingegen die unterschiedlichsten Veredelungsarbeiten für diverse Kunden erledigt. Beide Werke werden seit etwa einem Jahr hauptsächlich in zweiter Generation geführt. Geschäftsgründer Günter Strätker überlässt seinen Söhnen Jan und Nils Strätker Stück für Stück das Feld. „Nils, der Feinwerkmechaniker, als Betriebsleiter im Werk Kaltenkirchen und Jan, der Handelsfachwirt, als Betriebsleiter im Werk Elmshorn ergänzen sich perfekt. Mit bestem Gewissen übergebe ich das Familienunternehmen an unsere Söhne“, so der 61-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau das Unternehmen aufbaute.



Beste Leistung im Überblick

„Für die Oberflächenbearbeitung ist der Einsatz moderner Maschinen und Anlagen ein absolutes Muss“, weiß Geschäftsführer Günter Strätker. „In unserem Werk in Elmshorn haben wir sowohl eine Glasstrahlhalle, drei Gleitschleifanlagen, eine Sandstrahlhalle als auch Strahlautomaten und eine Lackierhalle.“ Vom kleinen bis zum ganz großen Bauteil wird bei Günter Strätker und seinem Team jede Oberfläche veredelt. „Wir haben genug Kapazitäten, um Bauteile mit einem Gewicht von bis zu fünf Tonnen zu bestrahlen und zu beschichten“, erklärt der gelernte Bauschlosser und Kaufmann. Zu ihren täglichen Aufgaben gehören die Bearbeitung jeglicher Bauteile sowie die Fertigung von Halbfabrikaten für verschiedene Industriezweige. „Wir arbeiten nach drei Grundaspekten. Zum einen setzen wir auf Innovation, denn nur dank enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, in Kombination mit innovativen Lösungen, können wir beste Qualität garantieren. Dabei ist uns der ständige Austausch von Erfahrungen sehr wichtig“, so Günter Strätker. „Zudem setzen wir ausschließlich auf neueste Technologie – nur so lassen sich die hohen Ansprüche unserer Kunden zu deren vollster Zufriedenheit erfüllen. Zu guter Letzt legen wir großen Wert auf einen sehr hohen Qualitätsstandard, den wir nicht nur dank Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000, sondern auch durch eigene, ständige Qualitätsprüfungen halten.“ Das Erfolgskonzept der Strätker KG ergibt sich aus der gelungenen Verbindungen von Liefertreue, einwandfreie Produktdokumentation, Kundentreue, Zufriedenheit der Mitarbeiter und sozialer Verantwortung. „Interessierte können sich gerne bei uns melden, einen Termin vereinbaren und sich einen Eindruck von unseren Werken und unserer Arbeit machen“, lädt Günter Strätker ein.

Veröffentlicht am: 04.05.2012