Ganz einfach zum großem Coup!

Ob nun die eigene geniale Geschäftsidee verwirklichen, mit jeder Person im Raum connecten, eine neue App entwickeln oder Surflehrer auf Hawaii werden – dieses Buch hilft dir, deine Ziele zu entwickeln, und zeigt dir die nächsten Schritte für deinen ganz großen Coup. Es liefert dir zahlreiche Killer- Ideen, um dein nächstes großes Ding in die Tat umzusetzen.



Ausnahmejungunternehmer Matthew Mockridge zeigt dir die Muster und Strategien hinter echten Erfolgsideen und macht sie für dich sofort umsetzbar.



In 60 Killer-Applikationen vermittelt er dir anschaulich und mit vielen eigenen Backstage- Storys Themen wie Trendbeobachtung, Start-up-Lifestyle, Ideenentwicklung und Evaluierung, explosives Wachstum, Produktivitäts-Hacking und vieles anderes mehr. Lern die Systeme hinter den erfolgreichsten Ideen, um dein Leben und dein Business sofort zu verändern.



Matthew Mockridge, Spross der bekannten Mockridge-Familie, hat ein Buch geschrieben – und ein ziemlich gutes noch dazu. In „Dein nächstes großes Ding“ versucht Mockridge junge Unternehmer dazu zu ermutigen, ihren Traum umzusetzen. Erfrischenderweise nicht auf die Blabla-Art, wie man es üblicherweise von einigen selbsternannten Unternehmensexperten kennt.



Matthew Mockridge

Dein nächstes großes Ding

Gute Ideen aus dem Nichts entwickeln

Veröffentlicht am: 14.12.2016