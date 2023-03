GEDANKENtanken! 1. Hamburger Rednernacht

11.07.2015 | 18:00 Uhr | Indoor Beach Center Hamburg | Alter Teichweg 220, 22049 Hamburg



• Work-Life-Booster // Impulse querbeet

• Vorträge kurz und knackig // Ideen im Viertelstundentakt

• Top Themen, top Performance// GEDANKENtanken-Event



U.a. mit dabei der GABAL-Autor Steve Kroeger ("Leichtigkeit", "Die 7 Summits Strategie") mit seinem Vortrag "Mit Leichtigkeit persönliche Gipfel erreichen"



Wie im Sport, so sind auch in der Wirtschaft die Höchstleistungen eng mit Persönlichkeitsentwicklung und Vitalität verknüpft.



Steve Kroeger – Extrembergsteiger und Motivationsexperte – beginnt im Alter von 30 Jahren damit, die sieben höchsten Berge der Welt zu erobern und beendet dieses Projekt im Jahr 2014 erfolgreich auf dem Kilimandscharo.



„Die 7 SUMMITS Strategie“ ist das Resultat seiner extremen Erfahrungen, das gleichnamige Buch ist inzwischen weltweit in elf Ländern und drei Sprachen erhältlich.



Steve Kroeger, der 2012 mit dem Newcomer Award der German Speaker Association ausgezeichnet wurde, vermittelt Ihnen praktisches Wissen, mit dem Sie Rückschläge in Energiequellen umwandeln und Höchstleistungen im Sport, im Alltag und im Berufsleben genau dann abrufen können, wenn es darauf ankommt.

Kroeger ist Personal Trainer, Mentalcoach und Dozent. Er begleitet Unternehmer, Freiberufler und Privatpersonen auf dem Weg zu ihren Zielen. Seine inspirierenden Vorträge werden u.a. gebucht von Pro7SAT1 Media, Siemens, Stiftung der Deutschen Wirtschaft, AIESEC.



Samstag, 11. Juli 2015, Hamburg

Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, Ende ca. 23 Uhr

Indoor Beach Center Hamburg, Alter Teichweg 220, 22049 Hamburg



Weitere Infos finden Sie hier:



http://www.gedankentanken.com/events/neu-1-hamburger-rednernacht/









Veröffentlicht am: 02.07.2015