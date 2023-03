Gefragt: Zeitgemäße Personallösungen aus einer Hand

Hamburg (mot/jj) Auf über 50 Jahre Firmengeschichte blickt die Adecco Personaldienstleistungen GmbH mittlerweile zurück. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte eines halben Jahrhunderts im Jahr 1962 mit dem Eintrag in das Handelsregister Hamburg.



„Wir sind stolz, auch heute noch hier in der Gründungsniederlassung in Hamburg für Adecco aktiv zu sein“, sagt Standortleiter Sven- Olaf Lücke. Das Adecco Team betreut vor Ort einen breiten Kundenstamm. „Insbesondere im Industrie- und Luftfahrtsektor unterstützen wir große Unternehmen zum Beispiel zur Abdeckung von Auftragsspitzen mit einer hohen Anzahl Mitarbeiter“, erläutert Lücke. „Daneben sind unsere Retail-Experten auf die Vermittlung von einzelnen, hoch qualifizierten Fachkräften spezialisiert. Dies ist besonders im kaufmännischen Bereich oder im Ingenieurswesen gefragt.“ Seit der Gründung vor über 50 Jahren hat Adecco kontinuierlich sein Angebot in Deutschland ausgeweitet, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Nach der Zusammenführung der Dienstleister ADIA und ECCO zu Adecco kam es im Laufe der 90er Jahre zur Gründung und Integration unterschiedlicher Tochtergesellschaften – immer mit dem Ziel, führender Full-Service-Personaldienstleister in Deutschland zu werden. So ist aus dem damaligen Zeitarbeitsvermittler heute einer der führenden Personaldienstleister Deutschlands mit einem umfassenden Angebotsportfolio geworden.



Umfangreiche Personallösungen aus einer Hand

Die Adecco Personaldienstleistungen GmbH bietet als Allrounder ein breites Dienstleistungsspektrum und individuelle HR-Lösungen. In ihren Geschäftsbereichen Industrial und Office konzentriert sie sich auf die spezifische Personalentwicklung für ihre Kunden – vom Mittelständler bis zum internationalen Konzern. Kerndienstleistungen sind Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Inhouse Outsourcing, Consulting, OnSite Management sowie Arbeitsschutz und Prävention. Als umfassender Personaldienstleistungsanbieter kann Adecco beispielsweise die Personalabteilung seiner Kunden effektiv unterstützen, indem der gesamte Rekrutierungsprozess von der Stellenausschreibung über die Bewerberauswahl bis hin zur Einstellung übernommen wird. Durch das hauseigene Personalentwicklungsprogramm „Adecco Career Up“ verfügt das Unternehmen darüber hinaus über eine außergewöhnliche Expertise in der Mitarbeiterqualifizierung. „Indem wir Mitarbeiter den Marktanforderungen und persönlichen Fähigkeiten entsprechend weiterbilden, tragen wir zur Fachkräftesicherung bei“, erklärt Sven-Olaf Lücke. „So stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden auch morgen noch qualifizierte Mitarbeiter für gefragte Positionen mit hohen Anforderungen vermitteln können.“



„better together“: Professionelle Standards für den Erfolg

Dank der guten Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern ist es Adecco gelungen, im Laufe von 50 Jahren fortlaufend Tradition mit Fortschritt zu verbinden. Trotz des beständigen Wandels am Markt stehen bei Adecco nach wie vor der Mensch und seine Fähigkeiten im Mittelpunkt. Das Jubiläums-Motto des Personaldienstleisters lautete „better together“. Denn: Adecco bringt Menschen zusammen. Ob in Arbeitnehmerüberlassung oder Personalvermittlung – mit Adecco finden Unternehmen die passenden Mitarbeiter und Bewerber den gesuchten Job. Wiederholt ist der Personaldienstleister sowohl von Kunden- wie auch Bewerberseite ausgezeichnet worden, in diesem Jahr mit dem goldenen Siegel der unabhängigen Arbeitgebermarkenstudie „Career’s Best Recruiters“. „Wir gehen bei der Rekrutierung nach hohen professionellen Standards vor – das spürt nicht nur der Bewerber, sondern letztendlich auch der Kunde“, meint Lücke. Nicht umsonst ist Adecco 2012 im Rahmen einer groß angelegten Kundenbefragung auch einer von „Deutschlands Kundenchampions“ geworden.

Veröffentlicht am: 27.09.2013