Gemeinsam erleben, wie das Selbstbewusstsein wächst

Elmshorn (em/lh) „Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn nur zu pflegen weiß.“ (J.W. v. Goethe)



Die Mitglieder des BCE (Business Club Elmshorn) treffen sich alle 14 Tage zum morgendlichen Frühstück im SportLife Hotel Elmshorn. Es wird gemeinsam gefrühstückt und sich gegenseitig ausgetauscht, einander kennengelernt und neue Aufträge generiert. Erfolgreich sind sie zum einen durch die Freude an ihrem Beruf, durch Zuverlässigkeit und Fachkompetenz: jeder in seinem Metier, zum anderen aber auch durch ihre Gemeinsamkeit, füreinander „die Augen offen zu halten“. Ja, gewiss! Wie belebend jedoch fühlt es sich an, wenn die Mitglieder des BCE Gäste begrüßen dürfen! Für ihre Gäste können sie eine Menge tun – und sie für die Mitglieder.



Gäste sind herzlich willkommen

„Wir bieten einen gewachsenen Kreis von Unternehmern, die ,etwas zu sagen’ haben. Seit unserer Gründung vor drei Jahren unterstützen und fördern wir einander, geben Anregungen weiter, erleben, wie das Selbstbewusstsein wächst. Und halten die Tür weit geöffnet für unsere Gäste. Sie sind uns willkommen! Gäste bereichern uns mit ihrer Aufgeschlossenheit, auch andere Wege zu wagen, direkt Kontakt zu knüpfen für ein lebhaftes Geschäftsleben. Durch Networking. Gäste sind uns herzlich willkommen“, sind sich die Mitglieder des Busniss Club Elmshorn einig. Wenn es darum geht, füreinander Geschäfte zu generieren, steht die Freude der BCE-Mitglieder darüber an erster Stelle. Wer an dem Frühstück zu früher Stunde im SportLife Hotel Elmshorn ausgeschlafen teilnehmen und gemeinsam mit den Mitgliedern netzwerken und Neugeschäfte generieren möchte, der kann gerne Kontakt zu Sönke Jensen vom PC-Expert-Team unter Tel.: 0 41 21 / 470 586 aufnehmen oder sich unter info@pc-expertteam. de melden.



Foto: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 30.05.2013