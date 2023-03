Gemeinsam Feste feiern

Ruhwinkel-Bockhorn (ls/jj) Eine Location, die verbindet! Die „Kuh-Lounge“ bietet für bis zu 150 Personen reichlich Platz, um gemeinsam mit allen Angestellten und Geschäftspartnern die Weihnachtsfeier zu verbringen.



„Unsere ,Kuh-Lounge’ bietet allen eine gemütliche, gesellige Atmosphäre und ist zudem eine gern gesehene Alternative zu den bekannten Büroräumen“, erklärt Britta Müller, Inhaberin der Küchenperle. Vorab wird gemeinsam mit dem Veranstalter die Menüauswahl sowie die Dekoration der Tische und das gesamte Drumherum besprochen – die Kundenwünsche werden gerne berücksichtigt. So muss sich der Gastgeber um nichts mehr kümmern und kann das Fest genießen. „Besonders viel Wert legen wir auf saisonal abgestimmte Gerichte und verwenden hierfür überwiegend Produkte aus der Region. Darüber hinaus richten wir unsere Speisen mit viel Liebe zum Detail an, was uns als Party- und Cateringservice auszeichnet.“ Das Team um Britta Müller organisiert die gesamte Veranstaltung: „Rufen Sie gerne an und wir werden Sie individuell zu Ihrer Weihnachtsfeier beraten“.

Veröffentlicht am: 04.11.2014