„Gemeinsam für eine attraktive Gemeinde“

Henstedt-Ulzburg (nl/mp) Henstedt- Ulzburg soll durch die Förderung von Wirtschaft, Infrastruktur, Kultur und Sozialem eine Gemeinde bleiben, die lebendig und aktiv für ihre Bürger ist und gleichzeitig für das Umland attraktiv wirkt.



Diese Zielsetzung möchte nicht nur der gerade erst neu gewählt Vorstand, sondern auch die Mitglieder von Henstedt-Ulzburg Marketing e.V., durch verschiedene Veranstaltungen und Initiativen in Henstedt- Ulzburg und Umgebung erreichen. Als Verantwortlicher für die verschiedenen Aktionen, hat sich der Verein ein breites Spektrum an Veranstaltungen aufgebaut.



KuKuHU vom 13. - 19. Juni

Mit Optimismus blicken die Mitglieder auf die 3. Kunst- und Kulturwoche, kurz „KuKuHU“, die vom 13. bis 19. Juni stattfindet. Unter dem Motto „Kultur und Natur“ erwartet die Besucher eine spannende Woche. Große Erwartungen hegt der Verein auch beim Neustart der Berufsinformationsmesse Anfang 2012. In Zusammenarbeit mit der HHG soll im Bürgerhaus unter einem neuen Konzept gearbeitet werden. „Wir wollen mehr Aussteller, vor allem aus dem Handwerksbereich, mit intensiver Werbung mobilisieren“, erklärt Ronny Ziegenhagen, Vorsitzender des Arbeitskreises Bildung.

Doch auch bewährte Aktionen werden 2011 nicht vergessen. Der beliebte Weihnachtsmarkt soll am 4. Advent auf dem Rathausplatz stattfinden. In enger Zusammenarbeit mit Veranstaltern werden neue Konzepte entwickelt. Auch die verkaufsoffenen Sonntage sind aus dem Handel nicht mehr wegzudenken. Am 8. Mai, 28. August und am 30. Oktober öffnen die Geschäfte ihre Türen.

Veröffentlicht am: 21.04.2011