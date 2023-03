„Gemeinsam Lösungen entwickeln“

Klein Nordende (lr) Die besten Lösungen werden mit dem Kunden gemeinsam entwickelt. Diese Herangehensweise vertritt der Unternehmer Niels Johannsen seit zwölf Jahren. Das Wirtschaftsmagazin Kreis Pinneberg hat sich mit ihm getroffen und nach seinem jetzigen Stand gefragt.



Herr Johannsen, seit wann führen Sie Ihr Unternehmen und was hat Sie dazu bewegt?

Ich bin familiär vorbelastet, denn ich komme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Selbstständigkeit und der Unternehmergeist liegen mir daher sehr nahe. Im Angestelltenverhältnis entstand dann mein Wunsch, mich selbstständig zu machen. Im Jahr 2000 war es so weit und ich habe das Unternehmen Johannsen Telekommunikation gegründet.



Was bieten Sie ihren Kunden und wen wollen Sie damit speziell ansprechen?

Ich biete meinen Kunden alle Leistungen im gesamten Spektrum der Telekommunikation an. Das heißt von der ersten Beratung über die Installation von Telefonanlagen, die Einbindung in die vorhandene Software, zum Beispiel Warenwirtschaftssysteme und die anschließende Betreuung. Dieses beinhaltet auch die Betrachtung von Schnittstellen beispielsweise zu den Netzbetreibern. Meine Kunden sind überwiegend Geschäftskunden, aber auch Privatkunden. Sie haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse auf die ich individuell eingehe. Eine interessante Herausforderung bei Neukunden ist die Integration von vorhandenen Systemen. Ich bin unter anderem ein zertifizierter Partner des Herstellers AGFEO. Dies ist ein deutsches Unternehmen, das schon seit mehr als 60 Jahren als einer der Marktführer im Bereich der Telekommunikationsanlagen Erfolgsgeschichte schreibt.



Wie sehen Sie Ihre aktuelle Situation? Sind Sie mit allem zufrieden?

Ich bin mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. Besonders freue ich mich über die gute Zusammenarbeit mit schon langjährigen Kunden. Da Neukunden überwiegend auf Empfehlungen von Bestandskunden auf mich zukommen, ist auch dieses eine Bestätigung meiner Arbeit.



Wo sehen Sie sich in der Zukunft?

Der Markt ist stark in Bewegung und die Anforderungen an die Telekommunikation ändern sich. Insbesondere die Beratung, welche Lösung für den einzelnen Kunden die Richtige ist, wird weiterhin eine große Rolle spielen.



Haben Sie Internet-Konkurrenz?

Ja, die gibt es auch, wobei meine Kunden die persönliche Beratung und Betreuung wünschen.



Sind Sie mit Ihrem jetzigen Standort zufrieden?

Der Kreis Pinneberg in der Metropolregion Hamburg bietet viele Möglichkeiten.



Haben Sie zum Schluss noch einen persönlichen Wunsch?

„Zwei Ziele gibt es im Leben: Zu bekommen, was man sich wünscht, und es dann zu genießen.“ (Logan Pearsall Smith)

Veröffentlicht am: 20.11.2012