Gemeinsam wachsen ...

Bad Segeberg (em/mp) Arbeitnehmerüberlassung bietet Menschen vielfältige Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren und sich durch verschiedenste Tätigkeiten für den Arbeitsmarkt weiter zu qualifizieren. Berufseinsteigern und Wiedereinsteigern eröffnet Zeitarbeit ein umfangreiches Arbeitsplatzangebot in verschiedenen Branchen und Tätigkeitsfeldern.



Das Thema Arbeitnehmerüberlassung ist in den Medien viel diskutiert. Marc Hofmann, Geschäftsführer der S.H.R. Personalmanagement GmbH, hat das Wirtschaftsmagazin nach Bad Segeberg eingeladen, um über dieses aktuelle Thema zu berichten. Herr Hofmann, was steckt eigentlich hinter Ihrem Unternehmen, der S.H.R. Personalmanagement GmbH? Ursprünglich als reine Arbeitsvermittlung 2002 gegründet, haben wir uns im Laufe der vergangenen zehn Jahre zu einem Fullservice- Personaldienstleister entwickelt. So kam zum Beispiel im Jahre 2004 der Bereich Arbeitnehmerüberlassung hinzu. Die Nachfrage nach immer komplexeren Personallösungen hat hier eine große Rolle gespielt und ist ebenso Grund für die Umfirmierung in eine GmbH im November 2009. Die unbefristete Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis wurde uns zum Ende des Jahres 2011 erteilt. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal.



Fullservice Personaldienstleister – was dürfen wir hierunter verstehen?

Wenn Arbeit verteilt wird, sind wir gerne die Ersten. Wir bieten das gesamte Spektrum der Personaldienstleistung an – von der Hilfskraft in der Verpackung, über den Facharbeiter bis hin zum Controller finden unsere Kunden mit uns ganz bestimmt den passenden Mitarbeiter. Natürlich besteht die Möglichkeit den im Rahmen der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung eingesetzten Mitarbeiter in eine Festanstellung zu übernehmen. Das ist von uns auch ausdrücklich gewünscht und festigt unsere Beziehung zu dem jeweiligen Kundenbetrieb. Erst ausgiebig kennenlernen, dann einstellen – so wird das Risiko auf den falschen Kandidaten zu setzen minimiert. Während der Überlassung wird nur die vereinbarte Arbeitsleistung, zu einem vorher festgelegten Stundenverrechnungssatz bezahlt. Personalsachbearbeitung und Lohnbuchhaltung wird von uns übernommen. Krankheit und Urlaub gehen nicht zu Lasten des Kunden. Wie bereits erwähnt bieten wir auch speziell abgestimmte Personalkonzepte, wie Inhouse-Lösungen und On-Site Management an. Unseren Servicemitarbeitern garantiert ein Tarifvertrag leistungsgerechte Entlohnung und soziale Absicherung. Zukünftig werden hier auch Branchenzuschläge und Equal Pay eine Rolle spielen.



Branchenzuschläge und Equal Pay sind derzeit viel diskutierte Themen. Glauben Sie, dass sich die Branche Zeitarbeit in Zukunft verändern wird?

Wir befinden uns mitten in einem der wichtigsten und größten Veränderungsprozesse des heutigen Arbeitsmarktes, sowie der Personaldienstleistungsbranche. Die Branchenzuschläge sorgen für eine bessere Akzeptanz von Personaldienstleistung und eine faire Bezahlung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit erhöht den Reiz, eine Beschäftigung bei einem Personaldienstleister anzunehmen. Unsere Personalberater sind schon seit geraumer Zeit mit unseren Kunden in intensiven Gesprächen um diese Thematik und die daraus resultierenden Veränderungen zu erörtern.Viele unserer Kunden stehen diesem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber.



Kurz und knapp: Was hebt Sie von Ihren Mitbewerbern ab?

Zum einen ganz klar unsere Spezialisierung. Die Gliederung in die Fachbereiche Gewerbe & Industrie, Handwerk, Office sowie Medizin & Pflege hat sich als erfolgreich erwiesen. Wichtig zu wissen ist, unsere Ansprechpartner und Personaldisponenten der Fachabteilungen bringen selbstverständlich Fachwissen aus den jeweiligen Bereichen mit. Das hilft uns bei der Mitarbeiterakquise genauso wie beim Verstehen unserer Kunden. Fachkompetenz wird bei uns groß geschrieben. Berater aus den verschiedensten Bereichen, vom Recruiting, über das Personalmanagement hin zu sozial -und versicherungstechnischen Fragen, stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Zum Anderen haben wir die Möglichkeit aus unserem umfangreichen Bewerberpool zahlenmäßig hohen Personalbedarf innerhalb kürzester Zeit abzudecken. Auch die Nähe zu unseren Mitarbeitern ist uns wichtig. Wir wissen, ein zufriedener Mitarbeiter ist für unsere Kunden die bessere Unterstützung.



Herr Hofmann, wir bedanken uns für das interessante Gespräch. Zu guter Letzt – was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

In diesem Jahr sind wir durch unseren Umzug in das Gebäude der Sparkasse Bad Segeberg bereits einen ersten Schritt der Expansion gegangen. Weitere Niederlassungen im Raum Schleswig-Holstein befinden sich in der Planung. Unser Anliegen ist es zukünftig noch dichter bei unsere Kunden und Mitarbeitern zu sein. Persönlicher Kontakt ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche mit unseren Kunden und Unternehmen, die uns und unsere Arbeit kennenlernen möchten. Getreu unserer Philosophie: „Gemeinsam wachsen “

Veröffentlicht am: 17.09.2012