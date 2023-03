Gemeinsamer Jahresausklang

Norderstedt (jj/em) Der BDS NORD sieht erneut auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Dazu zählen unter anderem spannende Messetermine, neue Business-Treffs, die in diesem Jahr Premiere feierten, und neue Veranstaltungsorte.



Gemeinsam mit dem Vorstand setzt sich die erste Vorsitzende, Birgit Wieczorek, für die Interessen der BDS NORD-Mitglieder ein. „Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, die Wirtschaft und allem voran die klein- und mittelständischen Unternehmen der Region zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu bieten“, so Wieczorek.



Erfolgsverspechnder Branchenmix

Neben Messebesuchen, sowohl auf Verbraucher- als auch Netzwerkmessen, können die Mitglieder vor allem auf den verbandseigenen Veranstaltungen bestehende Kontakte stärken aber auch neue knüpfen. Ein besonders interessanter Termin ist deshalb der monatliche Business-Treff.

Den meisten ist dieses Event wohl noch als Business-Frühstück in Erinnerung. Seit diesem Jahr finden die Treffen größtenteils um 16.30 Uhr statt. Die Umstellung auf den späten Nachmittag hatte selbstverständlich einen guten Grund: „Der frühe Vogel fängt den Wurm – lautet das bekannte Sprichwort. Deshalb setzen wir seit einiger Zeit auf den späteren Termin. So kann jeder Unternehmer zunächst seinen geschäftlichen Belangen nachgehen und sich anschließend auf einen entspannten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend freuen. Außerdem heißt es doch auch: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Auch die neuen Treffen werden durch lehrreiche und spannende Vorträge verschiedener Mitglieder jedes Mal zu einem Highlight. Besonders der Branchenmix ist dabei ein Garant für die Themenvielfalt. Zuletzt verfolgten die Teilnehmer am 20. November Thomas K. Wolf von der Firma STRATEGUS Steuerberatungsgesellschaft mbH. Er referierte über den Steuercheck zum Jahreswechsel 2015 und über interessante steuerliche Hinweise für Unternehmer.



Weihnachtlicher Jahresausklang

Zum letzten Termin für dieses Jahr lädt Birgit Wieczorek am 9. Dezember ein. Um 17.30 Uhr begrüßt sie die Mitglieder des BDS NORD zu einem ganz besonderen Business-Treff im Museumsrestaurant.

„Bevor der Weihnachtsstress in die Vollen geht, lade ich alle Mitglieder und Gäste zum weihnachtlichen Jahresausklang ein. Bei einem erstklassigen Weihnachtsbuffett im Museumsrestaurant lassen wir noch einmal gemeinsam das Jahr Revue passieren. Darüber hinaus erwarten Sie weihnachtliche Überraschungen“, so die Erste Vorsitzende abschließend.

Liebe Mitglieder,



erneut konnten wir als Teil der B2B NORD den Messetag auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse aktiv mitgestalten. Bereits das Business-Frühstück vor Messebeginn offenbarte zahlreiche Möglichkeiten, mit anderen Unternehmern ins Gespräch zu kommen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen.Während sich einige die mitreißenden

Impulsvorträge der GSA-Speaker nicht entgehen lassen wollten, trafen sich wiederum andere mit interessanten Unternehmern und Entscheidern. Ich freue mich auf den kommenden Termin im Mai 2015 und auf Sie am Stand des BDS NORD auf der B2B NORD.



Ihre Birgit Wieczorek

Veröffentlicht am: 04.12.2014