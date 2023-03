Genau abgestimmt

Quickborn (jj/em) Individualität gewünscht? Unzählige unterschiedliche Branchen, Fachleute und Unmengen an dazugehörigen Arbeitsschritten und Technik – alles an einem Punkt zusammenzubringen und hohe Effektivität zu erlangen, ist nicht einfach. JK DVSysteme GmbH bietet individuelle, auf die Arbeitsabläufe im Unternehmen angepasste Software, die dies ermöglicht.



„Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung bedarfsgerechter Software für die Abbildung von Geschäftsprozessen unserer Kunden sowie die Sicherstellung ihres reibungsfreien Betriebs durch Wartung und Support. Hier setzen wir sowohl klassische Client-Entwicklung als auch Entwicklungssysteme für aktuelle Internettechnologien ein“, erklärt Geschäftsführer Axel Kamann.



Mit der Erfahrung aus nunmehr über zwanzig Jahren Software- Entwicklung in Projekten bieten die Experten auch Produkte für den Dokumenten-Workflow in Unternehmen an. Ein Beispiel ist der PDFMixer für die automatisierte Bearbeitung von PDF-Dateien. Heute ist das Internet die Informationsquelle Nummer 1 – für Unternehmen wie Verbraucher. Gerne bieten die Experten die perfekte Präsentation und Betreuung der Internet- Auftritte ihrer Kunden. Interessierte sollten sich schnellst möglich unverbindlich beraten lassen.

Veröffentlicht am: 25.07.2012