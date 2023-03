„Generation-Code“ - Was ist das? Informationsabend

17.07.2015 | 18:19 Uhr | Systemische Praxengemeinschaft Herden/Puhlmann | Borsteler Chaussee 49 II, 22453 Hamburg



Systemische Praxengemeinschaft Herden/Puhlmann (em) InfoAbend zum Generation-Code



In diesen kurzweiligen informativen 60 Minuten erfahren Sie, wie Sie mit unserer Hilfe und dem Generation Code Ihr ureigenes Potential erkennen und nutzen können.



Warum bin ich, wie ich bin und warum mache ich, was ich tue?



Wir informieren Sie an diesem Abend über die Möglichkeit wie Sie mit der Methode Generation-Code sich vom nicht erwünschten Erbe Ihrer Eltern und evtl. deren Vorfahren entlasten können und in ein eigenes zufriedenes Leben finden.



Wir freuen uns, Sie in unseren Räumen zu begrüßen!





Die Teilnahme ist kostenfrei





Veröffentlicht am: 03.07.2015