Veröffentlicht am 24.06.2025

Norderstedt. Ab sofort leitet Laura Krutinat gemeinsam mit dem bisherigen Leiter Uwe Gätjens die Firmenkunden-Center der Sparkasse Südholstein in Norderstedt und Kaltenkirchen. Die 34-jährige Betriebswirtin kehrt damit nach ihrer Elternzeit in verantwortungsvoller Rolle zurück und wird die Führung ab dem 30. September dann vollständig übernehmen.

Die gebürtige Norderstedterin ist beruflich wie privat tief in der Region verwurzelt. 2009 begann sie ihre Karriere bei der Sparkasse Südholstein mit einem dualen Studium an der Nordakademie. Seither sammelte sie umfassende Erfahrung im Firmenkundengeschäft – unter anderem auch in der Projektfinanzierung und im Bauträgergeschäft. Zudem engagierte sie sich in der Nachwuchsförderung: Als Mentorin und Trainerin begleitete sie Auszubildende, Trainees und dual Studierende der Sparkasse. Darüber hinaus unterrichtete sie an der Sparkassenakademie die Fächer Firmenkundengeschäft und Volkswirtschaftslehre.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit meinem Team Verantwortung für unsere Kundinnen und Kunden zu übernehmen“, sagt Laura Krutinat. Die regionale Wirtschaft sieht sie vor großen Herausforderungen: geopolitische Unsicherheiten, Nachfolgeregelungen im Unternehmen, der zunehmende Fachkräftemangel, Digitalisierung sowie der Finanzierung von Nachhaltigkeitsthemen. „Mein Team und ich stehen dabei dem Mittelstand in der Region mit Rat und Tat zur Seite – partnerschaftlich, regional und verlässlich.“