Norderstedt (kv/sh) Bäder sind die Welt von Klaus und Frank Dunkelmann. Wer den Traditionsbetrieb am Westrand Norderstedts im Stadtteil Garstedt besucht, erkennt, hier wird das Thema Bad in allen Facetten gelebt. Gelebt wird in diesem Unternehmen aber auch das Miteinander der Generationen.



Ein erfolgreicher Generationswechsel liegt hinter dem Fachbetrieb. Nicht so einfach wie gedacht, aber trotzdem mit Erfolg umgesetzt. Bäder Dunkelmann ist ein Traditionsbetrieb mit mehr als 40-jähriger Erfahrung. Aufgebaut haben ihn Klaus und Siegried Dunkelmann mit dem Handel von Heizungs- und Lüftungsanlagen. Frank Dunkelmann erinnert sich an die Kundenakquisition der damaligen Zeit. „Meine Eltern sind selber noch mit Flyern von Haus zu Haus gelaufen und viele Aufträge kamen durch Empfehlung, denn Qualität wurde damals wie heute groß geschrieben. Wir warten heute noch Heizungsanlagen, die mein Vater eingebaut hat und die laufen einwandfrei.“ Der Heizungsbau wurde dann im Laufe der Zeit um den Bereich Sanitär und die Umsetzung von hochwertigen Badideen z. B. aus Naturstein erweitert. Mit dem Namen Minibäder Dunkelmann zeigte sich Dunkelmann am Markt als Spezialist für kleine Badlösungen. Speziell für Bäder im Bereich von 2 bis 6 qm stieß das Unternehmen hier in eine Marktlücke und konnte Lösungen anbieten, die auch bei sehr beengten Möglichkeiten höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Design gerecht wurden. Heute ist das Traditionsunternehmen Spezialist für Badlösungen aus einer Hand. Alle Gewerke, die für einen Badneubau oder eine Sanierung erforderlich sind, werden von Bäder Dunkelmann abgedeckt.



Der Generationswechsel von Klaus Dunkelmann Senior auf seine Söhne Frank und Klaus hat die Familie von langer Hand vorbereitet. Ein Zeitfenster von 10 Jahren wurde als Ziel angenommen. Durch Weiterbildungen zum Betriebswirt des Handwerks und Ausbildung zur Führungskraft schaffte Frank Dunkelmann seinerseits die Voraussetzungen. Der Tod von Klaus Dunkelmann Junior im Jahre 2015 änderten allerdings die Voraussetzungen und Frank Dunkelmann musste nun die alleinige Verantwortung übernehmen, so dass erst zum September 2015 die komplette Neugestaltung des Unternehmens zum Abschluss kam. Für Klaus Dunkelmann Senior bedeutete dies aber nicht den Rückzug auf das Altenteil. Seine Erfahrung und Know-how bringt er als Senior Marketing Leiter immer noch ins Unternehmen ein. Frank Dunkelmann hat den Verkaufsbereich übernommen. Die Betriebsleitung teilen sich Vater und Sohn.



„Wir leben das Thema Komplettbad“ ist das Credo des Unternehmens. Planung ist hier der wichtigste Bestandteil des Projekts. Frank Dunkelmann: „Wir empfehlen unseren Kunden, sich umfassend zu informieren und auch Ausstellungen des Wettbewerbs zu besuchen. Wichtig für uns ist, wir planen jedes Bad gemeinsam mit unseren Kunden, denn wir wissen und das vermitteln wir auch unseren Kunden, eine Fehlentscheidung in diesem Bereich wirkt 20 bis 30 Jahre. Der Kunde bekommt von uns ein genaues Bild, ‚mit wem plane ich‘, ‚habe ich alle Informationen, die ich brauche?‘, ‚genügen die ausführenden Gewerke meinen Ansprüchen?‘ – im Endeffekt läuft es darauf hinaus: Kann der Betrieb halten, was er verspricht?“ Nach seinem eigenen Wunschbad befragt, geht Frank Dunkelmann mit dem Zeitgeist. „Wie viele unserer Kunden, bevorzuge ich zeitlose, natürliche Materialien. Sie sollten unbedingt pflegeleicht sein, das heißt große Fliesen mit wenig Fugen. Die größte Fliese ist zur Zeit 1,5 x 3 Meter groß, damit lässt sich eine Duschrückwand ohne eine einzige Fuge gestalten. Bei den Materialien sind Glas, Holz, Naturstein und Natursteinputz erste Wahl. Und nicht zu vergessen, bei der Planung sollte man auch schon ans Alter denken.“



Um immer auf dem neuesten Stand der Technik und der Trends zu sein, besuchen Dunkelmann und sein Team regelmäßig Messen und Ausstellungen und nehmen an Wettbewerben teil. „Die Herausforderung für uns ist es ist immer, die Wünsche unserer Kunden so zu verstehen und umzusetzen wie die Wünsche von unseren Kunden gedacht sind. Hierfür fühlt sich jeder Mitarbeiter verantwortlich. Natürlich gibt es Herausforderungen und auch Schwierigkeiten, am Ende gilt es ein perfektes Ergebnis abzuliefern. Das ist das, was wir tun. An jeder Stelle unseres Betriebes, mit jedem Mitarbeiter.“

Veröffentlicht am: 06.10.2016