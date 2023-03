Generationswechsel im Norderstedter Unternehmen

Norderstedt (mp) Ein gutes Beispiel für eine gelungene Firmenübernahme ist auch elektroalster- nord (kurz ean) in Norderstedt. Seit über 41 Jahren und mittlerweile in zweiter Generation begeistert ean mit großem Engagement seine Kunden in Norderstedt, Hamburg und im Umland. Viele der über 50 Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten bei elektro-alster-nord beschäftigt und haben dort zum Teil ihre Ausbildung absolviert.



Die beiden Geschäftsführer Holger und Henning Schurbohm teilen sich gemeinsam ein Büro. „Wir sind doch sehr dankbar, wenn der andere Urlaub hat“, erklärt Juniorchef Henning Schurbohm lächelnd. „Wir haben sehr unterschiedliche Arbeitsrhythmen.“



„Wir arbeiten sehr eng zusammen“

Toleranz, Fairness und Ehrlichkeit spielen bei einer Firmenübernahme eine entscheidende Rolle“, ergänzt Seniorchef Holger Schurbohm. „Man lernt mit der Zeit sich bei bestimmten Themen auf der Wiedervorlage zu begegnen.“ Henning Schurbohm ist sich sicher: „Kaum einer meiner engsten Freunde weiß so viel von mir, wie mein Vater. Wir arbeiten sehr eng zusammen.“ „Wichtig ist, dass nur Henning unser Sprachrohr zu den Mitarbeitern und nach Außen ist“, so Holger Schurbohm weiter. „Wenn zwei Geschäftsführer unterschiedliche Dinge kommunizieren, ist das tödlich für ein Unternehmen.“ Ein Coach kann beim Generationswechsel helfen, so holten sich auch Holger und Henning Schurbohm einen externen Spezialisten zur Hilfe.



„Der Coach hat mir einen entscheidenden Tipp mit auf den Weg geben“, erzählt Henning Schurbohm. „Nämlich: ´Ihr Vater hat Ihnen so viel Vertrauen geschenkt. Nutzen und benutzen Sie ihn, solange er es zulässt. Denn niemand ist so fleißig, hat so viel Wissen über das Unternehmen und arbeitet für so wenig Geld.´ Diese Sätze haben bei uns einen Schalter umgelegt.“ Ein weiterer Schritt zur erfolgreichen Firmenübernahme war für die beiden Geschäftsführer ein Visionsworkshop zusammen mit den Mitarbeitern. Holger Schurbohm: „Wir haben als Team gemeinsam erarbeitet, wohin die Reise gehen soll. Wir möchten an unserem Team festhalten, Lehrlinge nach der Prüfung übernehmen und sie weiter fördern. Mit den jungen Leuten kommen auch neue Gedanken in das Unternehmen.“ Gemeinsam ergeben Holger und Henning Schurbohm ein erfolgreiches Doppelpack bei Verhandlungen und auf Veranstaltungen.



