Gerüsteinhausung: Schrumpffolie schützt Bentonit-Anlage

Brunsbüttel (em) Winterstürme und Frost können dem Bentonit-Werk auf der Schleuseninsel in Brunsbüttel nichts mehr anhaben. Innerhalb von zwei Tagen haben Mitarbeiter der Kruse Energy Services & Logistics GmbH (ESL), eine Tochterfirma der Kruse-Unternehmensgruppe, die für den Neubau der 5. Schleusenkammer benötigte Anlage und einen dazugehörigen Wassertank auf einer Fläche von knapp 500 Quadratmetern mit einer Spezialfolie eingehaust.



Der Einsatz der so genannten Schrumpffolie ermöglicht wetterunabhängiges Arbeiten – und schützt das empfindliche Gerät, mit dem auf der größten Wasserbaustelle Europas Bentonit für den Bau der Kammerwände hergestellt wird. Dabei handelt es sich um eine Suspension, die für den Einbau der rund 37 Meter langen und 45 Tonnen schweren Stahlpfähle verwendet wird. „Ein bisschen Stolz macht es einen schon, zu einem kleinen Teil an diesem maritimen Großprojekt in Brunsbüttel beteiligt zu sein“, erklärt Bernd Heesch, Mitglied der Geschäftsleitung der Kruse-Unternehmensgruppe.



Die reißfeste Schrumpffolie von Kruse ESL mit einer Stärke von 300 My soll die mehrjährige Bauphase bei Wind und Wetter unbeschadet überstehen. „Normale Gerüstplane würde hier nicht halten“, so Heesch weiter. „Sie würde durchschlagen – und reißen.“ Das Besondere an der Schrumpffolie, die als Produktschutz unter anderem auch für Komponenten von Windkraftanlagen verwendet wird, ist, dass sie sich den jeweiligen Bauteilen wie eine zweite Haut anpasst. Dazu wird die Folie zunächst fixiert. Die einzelnen Bahnen werden anschließend miteinander verschweißt und erwärmt. „Das Schrumpfen ist der letzte Arbeitsschritt. Beim Abkühlen strafft sich die Folie“, berichtet ESL-Mitarbeiter André Pickmann, der die Einhausung auf der Schleuseninsel mit seinen Kollegen Florian Mack und Alexander Okischew vornahm.



Mit der zertifizierten, schwer entflammbaren Schrumpffolie in unterschiedlichen Stärken schafft die Kruse ESL GmbH mit Verwaltungssitz in Brunsbüttel sowie Niederlassungen in Bremerhaven und im Großraum Berlin, hocheffiziente Gerüsteinhausungen für Bau, Gewerbe und Industrie. „Möglich ist sogar der Einbau von Türen – mit Reißverschluss-Prinzip“, erklärt Heesch. „Dieser Komfort und die hohe Belastungsfähigkeit des Materials spielt im Gerüstbau zunehmend eine immer wichtigere Rolle.“ Für das innovative Dienstleistungsunternehmen, das seit drei Jahren zur Kruse-Unternehmensgruppe gehört, ist der Einsatz als Produktschutz mit einem Anteil von rund 70 Prozent aktuell das wichtigste Geschäftsfeld.

Veröffentlicht am: 04.02.2016