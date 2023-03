Geschäfts- und Gruppenreisen

An der Schulkoppel 23 22844 Norderstedt Tel.: 040 521 83 25 E-Mail senden www.agentur-atw.de

Norderstedt (nh) Die Agentur Thomas Will bietet Geschäftskunden seit 18 Jahren einen Rundum-Service im Bereich Eventmanagement und Marketing.



„Ein Anruf genügt und wir übernehmen die komplette Organisation von Firmenveranstaltungen“, erklärt Thomas Will. „Wer uns bucht, muss sich um nichts kümmern. Alles erledigt sich wie von selbst und unsere Kunden genießen ihr Event“. Selbstverständlich organisiert die Agentur auch Touren für Reisegruppen. Aktuell stehen die Relaxing-Tage im Schwarzwald, ein Romantik-Wochenende auf der Wartburg oder auch der Schleswig-Holstein-Tag am 10. Juni im Norderstedter Stadtpark mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm zur Auswahl. Natürlich wird jedes Angebot genau auf die Vorstellungen der Kunden zugeschnitten.



Alle aktuellen Angebote finden Neugierige online unter: www.norderstedt-tourism.de

Veröffentlicht am: 04.05.2012