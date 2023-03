Geschäftsprozessmanagement - Zauberformel?

Dienstag | 27.01.2015 | Technologiezentrum Flensburg, Lise-Meitner-Str. 2



Kennen Sie alle Prozesse in Ihrem Unternehmen? Sind Ihnen alle organisatorischen, kommunikativen und technischen Schnittstellen in Ihrem Unternehmen und auch zu Ihren Partnern, Kunden und Zulieferern bekannt? Suchen Sie nach einem Ansatzpunkt, Ihre

Geschäftsprozesse mit IT-Werkzeugen gezielt analysieren zu können?



Gewinnen Sie einen Einblick in Grundlagen, Zweck und Nutzen des Managements von

Geschäftsprozessen, nehmen Sie Tipps und Anregungen für eigene

Handlungsmöglichkeiten mit und tauschen Sie sich mit den Referenten und Gästen aus!

www.ebusiness-lotse.sh/veranstaltungen/files/0bca84f4256830627dc39e73e8aedd88-34.html

Veröffentlicht am: 20.01.2015