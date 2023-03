Gestalten, bedrucken, beschriften, veredeln

Tornesch (ml) Gleich zwei Firmen in einem also quasi im Doppelpack findet man im Fliederweg Nr. 6: Neben der Werbeagentur und Offset- und Digitaldruckfirma PPM PreußPrintMedien hat hier auch das Unternehmen Colour Line sein Zuhause. Geleitet werden beide Firmen von dem Inhaberehepaar Angelika und Joachim Preuß. Das Wirtschaftsmagazin hat sich zu einem Gespräch mit ihnen getroffen.



„Als gelernter Buchdrucker habe ich meinen Job, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt. Ich habe einige Jahre als Buch- und Offsetdrucker gearbeitet, war später Produktionsleiter in einem Fachverlag, dann in einer Werbeabteilung und schließlich als Werbeleiter tätig“, so Joachim Preuß zu seinem beruflichen Werdegang. Während dieser Zeit wurde auch ein Studium zum Kommunikationswirt abgeschlossen. Irgendwann kam allerdings der Wunsch nach der Selbstständigkeit, der sich mit dem Kauf einer Druckerei im Jahre 1995 erfüllte. Mittlerweile beschäftigt man acht Mitarbeiter. Aus der reinen Offsetdruckerei ist in den vergangenen Jahren durch verschiedenste Investitionen ein Mediendienstleister geworden. Angefangen von Layout und Gestaltung, wie das Beispiel der neuen Imagebroschüre der Stadt Uetersen zeigt, über den bewährten hochwertigen Offsetdruck bis hin zum Digitaldruck für farbige Kleinauflagen findet man hier alles aus einer Hand.

„Wir drucken alles, aber nicht alles selber, sondern arbeiten mit festen Partnern zusammen und dies zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen“, so Joachim Preuß. Durch die Anschaffung eines LFP-Printers kann auch der großformatige Digitaldruck mit angeboten werden. Plakate, Banner oder Digitaldrucke für Fahrzeugbeschriftungen aus den unterschiedlichsten Materialien lassen sich so selbst im Hause herstellen. Abgerundet wird das Portfolio durch den Textildruck mit Flex-, Flock- und Transferfolie. Seit einigen Jahren wird, wie bereits erwähnt, in Personalunion mit dem Namen Colour Line der Bereich Beschriftung, Werbetechnik und Messeorganisation abgedeckt.

Hinter diesen Begriffen steht eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Fahrzeugbeschriftungen, Firmenschilder, Ladenbeschriftungen, Lichtwerbeanlagen, Beschriftungen im Messebau sowie die Herstellung und der Vertrieb von Werbemitteln gehören dazu.



Im Bereich der Fahrzeugbeschriftung können durch entsprechende Mitarbeiterschulungen jetzt auch Fahrzeugvollverklebungen angeboten werden. „Wir sind wahrscheinlich das einzige Unternehmen, dass dies im Kreis Pinneberg anbietet“, so Joachim Preuß stolz. Colour Line tritt aber auch als Werbeagentur auf. So gehört die Entwicklung eines Corporate Design und dessen Umsetzung auch für die Drucksachen, Werbemittel und Textilien genau so zum Angebot wie beispielsweise die Durchführung von Direktmailings. Durch die vorhandenen unterschiedlichen Drucksysteme können unter anderem auch Banner, Flaggen und andere interessante Folienmaterialien verarbeitet werden.

Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Beschaffung und Veredelung von Textilien für Firmen oder Schul- und Vereinskleidung. Hier wird mit namhaften Textilherstellern zusammengearbeitet und eine gute Qualität bei einem vernünftigen Preis-Leistungs- Verhältnis angeboten. „Unser Ziel ist es, den Kunden rundum zu betreuen, um ihm so Kosten und Zeit zu sparen. Ein Großteil der angebotenen Leistung wird direkt bei uns im Haus realisiert. Dadurch können wir absolut faire Preise anbieten“, so das Ehepaar Preuß. Zum Kundenklientel gehört die Privatperson, die beispielsweise eine Motorbootbeschriftung wünscht oder auch die größere Firma, die für ihre Fahrzeugflotte eine Beschriftung braucht. „Überwiegend“, ergänzt Joachim Preuß „bedienen wir mittelständische Unternehmen aus der Region. Und da wir schnell und flexibel reagieren, haben wir eine gute Auftragslage“.



Die gegenwärtige Situation beurteilt Joachim Preuß als durchaus zufriedenstellend. „Wir sind Druckdienstleister und wenn Sie gute Partner haben, funktioniert das auch. Und wir sind gut vernetzt. Davon werden wir auch in der Zukunft profitieren. Wir sind halt breiter aufgestellt und das ist für heute und für die Zukunft von Bedeutung“, so Joachim Preuß weiter. Hört sich fast so an, als ob es keine weiteren Wünsche gibt oder gibt es da vielleicht doch etwas, wollen wir wissen. „Also, beruflich sind wir zufrieden, aber wenn Sie uns privat fragen, dann verraten wir Ihnen, dass wir ganz große Schweden- Fans sind. Wir sind gerne dort, weil uns das Land und die Menschen begeistern. Von daher wünschen wir uns in der Zukunft irgendwann einmal ein Haus in Schweden.“ PPM PreußPrintMedien und Colour Line Gestalten, bedrucken, beschriften, veredeln

Veröffentlicht am: 27.08.2012