Gestalterische Möglichkeiten

Norderstedt (ls/lm) Büroideen hautnah erleben! In der 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden eine große Auswahl an raumgestalterischen Möglichkeiten. Einen Überblick bekommen Interessierte von R. Suhr Innenausstatter auf der Infomesse Rund ums Haus



Kunden können zum Beispiel aus über 200 Parkettmustern und über 1.000 Gardinenmusterschals wählen und werden dabei fachkundig von den Experten beraten. Von Bodenbelägen, Sonnenschutz, Markisen, Polsterei und Möbelaufbereitung bis hin zu Maler- und Tapezierarbeiten – die Fachbereiche sind umfassend. „Wir beraten Sie bei der Büroeinrichtung ebenso wie bei der Ausstattung ganzer Objekte“, so Raumausstatter- und Parkettlegermeister Rainer Suhr. „Ich kümmere mich darum, dass Ihr Büroraum mit einem neuen Bodenbelag repräsentativ wirkt und für Wohlfühlatmosphäre bei Kunden und Mitarbeitern sorgt. Am 7. und 8. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, präsentieren sich im Norderstedter Rathaus Unternehmen zu dem Thema Bauen und Wohnen. Auch die Firma R. Suhr Innenausstatter GmbH wird hier mit einem informativen Stand im Eingang der TriBühne vertreten sein. Die Messe ist für alle Besucher kostenlos.



Foto: Auf der Rund ums Haus stehen Rainer Suhr und Anja Fürstenberg Interessierten für Fragen zur Seite.

Veröffentlicht am: 06.02.2015