Gestalterische Möglichkeiten im Büro

Norderstedt (sw/lm) Auf der 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden eine große Auswahl an raumgestalterischen Möglichkeiten. „Hier können Sie zum Beispiel aus über 200 Parkettmustern und über 1.000 Gardinenmusterschals wählen und werden dabei fachkundig von uns beraten“, so Raumausstatter- und Parkettlegermeister Rainer Suhr.



Von Bodenbelägen, Sonnenschutz, Markisen, Polsterei und Möbelaufbereitung bis hin zu Maler- und Tapezierarbeiten – die Fachbereiche sind umfassend. Rainer Suhr weiter: „Wir beraten Sie bei der Büroeinrichtung ebenso wie bei der Ausstattung ganzer Objekte.“



Repräsentative Büroräume

„Ich kümmere mich darum, dass Ihr Büroraum mit einem neuen Bodenbelag repräsentativ wirkt und für eine Wohlfühlatmosphäre bei Kunden und Mitarbeitern sorgt.“ Das Verlegen eines neuen Bodenbelages, wie z. B. Echtholz, verleiht den Büroräumen einen positiven Eindruck mit Charakter, der besonders für Geschäftspartner und Kunden von großer Bedeutung ist.



Senso Bodenbelag als Parkett-Alternative

„Wer eine gute und preisgünstige Alternative zum Parkett sucht, dem empfehle ich Design- Beläge, die echtem Holz täuschend ähnlich sehen“, so der Parkettlegermeister weiter. „Seit über zehn Jahren verlegen wir den Senso Bodenbelag. Ein klarer Vorteil in Büroräumen: Es entsteht kein zusätzlicher Trittschall.“ Dank des selbstklebenden Rückens ist Senso schnell zu verlegen. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur zwei Millimetern entfällt sogar in den allermeisten Fällen das Kürzen von Türen.



Reparaturen von Parkett oder anderen Bodenbelägen sind jederzeit einfach möglich. Die Spezialisten von R. Suhr Innenausstatter garantieren ihren Kunden eine fachgerechte Montage und zukünftige Betreuung. „Sollten Sie keine Zeit finden, um sich in unserem Geschäft umzusehen, kommen wir gerne mit Musterproben zu Ihnen ins Unternehmen und beraten Sie individuell zu Ihren Räumlichkeiten“, so Rainer Suhr.



Foto: Rainer Suhr beim finalen Blick auf das frisch verlegte Parkett.

Veröffentlicht am: 15.11.2017