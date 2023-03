„Gestaltung ist unsere Stärke“

Neumünster (sw/lh) Ob Bürobauten, Hotel- und Wohnungsbauten oder Sanierungen – das Team rund um den Architekten Willem Hain und seinen Partner Jürgen Schlieker nimmt sich jeder Aufgabe engagiert und mit dem nötigen Know-how an. Das B2B Wirtschaftsmagazin Kreis Segeberg | Neumünster traf sich mit dem Architekten zu einem Gespräch.



Herr Hain, warum soll der Kunde gerade zu Ihnen kommen?

Wenn er über den reinen Nutzen eines Gebäudes hinaus Wert auf die achitektonische-gestalterische Komponente seiner Vorstellungen legt, ist er bei uns gut aufgehoben.



Worin liegen Ihre Stärken?

Ganz klar im Gestaltungsbereich! Da kommt mir mein Studium an der Kunsthochschule zu Gute. Das Thema Design spielte schon da für mich eine große Rolle. Nicht umsonst entwerfen wir neben Gebäuden auch Möbel und Einrichtungsgegenstände. Einige Beispiele unserer Entwürfe finden Sie auch auf unserer Homepage.



Wer sind Ihre Kunden?

Wir decken die gesamte Bandbreite ab. Von Unternehmen über öffentliche Einrichtungen bis hin zu Privatleuten, die neu-, an- oder umbauen wollen.



Wo soll Ihr Unternehmen in fünf Jahren stehen?

Wir wollen noch mehr über die Grenzen Neumünsters bis hin nach Hamburg bekannt werden und mehr Kunden davon überzeugen, dass die Vorbehalte gegenüber Architekten nicht stimmen müssen.



Foto: Architekt Dipl. Ing. und Inhaber Willem Hain mit Dipl. Ing. Kirsten Olstein.

Veröffentlicht am: 26.08.2013