Gesund im Büro

Hamburg (em/ab) Der Mensch ist eigentlich nicht dazu „gemacht“, stundenlang still zu sitzen. Unsere Vorfahren arbeiteten oft körperlich hart und lebten anders als der heutige Industriemensch. Die Folge sind Gesundheitsprobleme wie Übergewicht bis hin zu Haltungsschäden oder auch zunehmend psychischen Problemen wie Burnout.



Fitbase® ist ein Angebot, das sich nicht nur an Privatleute, sondern auch speziell an Firmen wendet deren Mitarbeiter etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Die Firmen erwerben bei Fitbase® sehr preisgünstig „Credits“, die ihre Mitarbeiter online einsetzen können, um verschiedene Module zu belegen. Bei nur fünf Minuten täglichem Zeiteinsatz verbessern die Teilnehmer so messbar ihre Gesundheit und erleben mehr Wohlbefinden und Ausdauer. Täglich erhalten die Teilnehmer Mails mit Anleitungen, Tipps und Hilfen. Auch Seminare sind buchbar oder auch anonymisierte Befragungen zur Gesundheitssituation im Unternehmen. „Große Nachfrage verzeichnen wir insbesondere im Bereich Rückenschule und Stressbewältigung“, erklärt Johannes Heering, einer der Initiatoren von Fitbase®. Aber auch das Thema Ernährung ist durchaus gefragt. „Das System ist bewusst einfach gehalten, modular aufgebaut und für Nutzer und Unternehmen gleichermaßen leicht umzusetzen“, so Johannes Heering abschließend.



Foto: Johannes Heering setzt auf die Gesundheit am Arbeitsplatz.

Veröffentlicht am: 23.07.2013