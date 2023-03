Gesundes Arbeiten für die Nachwuchskräfte von Morgen

Norderstedt (mp/em) Nicht nur Unternehmer verbringen viel Zeit am Schreibtisch, auch bei den Nachwuchskräften von Morgen sollte man schon heute auf eine gesunde Sitzhaltung achten. Dementsprechend wichtig sind mitwachsende Schreibtische und -stühle.



„Für zierliche Mädchen, schwere Jungs und umgekehrt haben wir die Lösung“, verrät Andreas Preugschat von BüroProfi Nord. Der Schreibtischstuhl Buggy ist für alle da, denn Buggy wächst mit. Kein verkleinerter Erwachsenenstuhl, sondern ein reinrassiger Schreibtischstuhl nur für Kinder und Jugendliche.“

Dieser wurde speziell für Vier- bis Sechzehnjährige entwickelt. „Auf Buggy sitzt unserer Nachwuchs ergonomisch richtig und gesund“, so Andreas Preugschaft weiter. „Für kleine Leute lässt sich der Sitz extrem nach unten stellen – bis auf 25 cm Sitzhöhe. Die Rückenlehne wird ebenfalls tief eingestellt, damit sich die Sitzfläche automatisch verkürzt. Sitzfederung und -neigung sind auch auf Leichtgewichtige einstellbar. So garantiert Buggy optimalen Gesäß- und Rückenkontakt bereits für Vierjährige. Zudem können die Bezüge gewaschen werden, so dass kleinere Unfälle im Kinderzimmer kein Problem darstellen.“ Die Polster können gewechselt werden. Es ist also kein neuer Stuhl nötig, wenn das rosa später nicht mehr gefällt oder der Streifenlook aus der Mode gekommen ist.



Natürlich können die Nachwuchskräfte von Morgen bei BüroProfi Nord Probe sitzen. Andreas Preugschat und sein Team beraten gerne bei der Auswahl und stellen den neuen Stuhl ein.

Veröffentlicht am: 21.12.2011