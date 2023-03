Gesundes Sitzen mit neuer Leichtigkeit

Norderstedt (em/mp) „Neu im Programm haben wir für unsere Kunden vom Bürositzmöbelhersteller KÖHL das Modell ANTEO“, erklärt Andreas Preugschat von BüroProfi Nord. „Das Besondere: Durch die verschiedenen Polster, Bezugsstoffe, Mechanik und Lehnen sieht ANTEO immer anders aus. Zudem zeichnet sich das Modell durch seine hervorragende Ergonomie und Qualität aus.“



ANTEO erfüllt alle Anforderungen in puncto Optik, Ausstattung und Preis. Egal, ob mit Network-, Softoder Matrixpolsterung, dieser Stuhl macht immer eine gute Figur. Preugschat weiter: „Und obwohl der Bezug der Lehne und Sitzfläche sehr dezent aussieht, hat er den Komfort einer Vollpolsterung.“



So sitzt es sich nicht nur sehr bequem und ergonomisch, durch die zahlreichen Verstellmöglichkeiten, sondern ANTEO bietet ausreichend Bewegungsfreiheit und unterstützt mittels der Synchronmechanik das dynamische Sitzen wärend der Arbeit. „Zur Einführung der neuen Stuhlserie pflanzte KÖHL 200 Bäume im Odenwald im hessischen Rothenberg“, so Preugschat. „Ökologie und Nachhaltigkeit sind dem Unternehmen sehr wichtig.“ Weitere Informationen telefonisch unter 040 - 547 94 11 oder im Internet www.bueroprofi-nord.de.

Veröffentlicht am: 02.04.2012