Gesundheit als Wirtschaftsfaktor

Neumünster (bo/sw) Zweiter Gesundheitstag! Die Gesundheitsvorsorge wird in Unternehmen immer wichtiger. Dieser Meinung ist auch Marion Grundmann, zuständig für Unternehmenskommunikation bei EDEKA Nord in Neumünster. Deshalb hat das Unternehmen am 21. und 22. Januar Gesundheitstage für die Mitarbeiter veranstaltet und attraktive Partner eingeladen.



Im Vordergrund stand die Rückengesundheit, schließlich sind sowohl Büroangestellte als auch Lagermitarbeiter und Kraftfahrer besonderen Belastungen ausgesetzt. Ilja Radomski und Andreas Drewel, zuständig für die Arbeitssicherheit im Konzern, ist es gelungen, Partner aus der Region für diese Veranstaltung zu gewinnen. So informierte das Fitnessstudio Body & Soul, das erst am vergangenen Wochenende in der unmittelbaren Nachbarschaft sein neues Studio eröffnete, über Kurse und Trainingsmöglichkeiten. Lars- Peter Wall, Inhaber der drei Mühlenapotheken, hatte für die EDEKAMitarbeiter einen Schnelltest zur Messung der Herzfrequenz aufgebaut. In nur drei Minuten erhielten sie ihr Ein-Phasen-EKG. Die Berufsgenossenschaft stellte die Kampagne „Denk an mich, dein Rücken“ vor. Mithilfe des sogenannten MFT S-3-Check konnte die körperliche Koordinationsfähigkeit ermittelt werden.



Die AOK unterstützt Gesundheitsförderung im Betrieb Mit einem großen Stand war die AOK auf der Veranstaltung vertreten. Niederlassungsleiter Frank Albers und Kundenberaterin Claudia Rühmann stellten den EDEKA-Mitarbeitern die sogenannte Medimouse vor. Mit diesem Gerät wird die Form und Beweglichkeit der Wirbelsäule bestimmt, sodass anschließend feststeht, welche präventiven Trainingsmaßnahmen geeignet sind. Durch ein Speed- Stopp-Gerät wurde die Reaktionsfähigkeit getestet. Außerdem konnte man sein Körperfett ermitteln und sich zur Belohnung einen alkoholfreien AOK-Cocktail schmecken lassen. Für Frank Albers war es wichtig, auf die zahlreichen Möglichkeiten aufmerksam zu machen, die die AOK ihren Mitgliedern, aber auch Unternehmen bietet, um Erkrankungen schon im Vorwege zu vermeiden. Wenn sich Unternehmen entschließen, die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu fördern, steht mit der Gesundheitskasse ein erfahrener Partner zur Seite.



Wissenschaftlich fundierte, praxiserprobte Instrumente helfen, die gesundheitliche Situation der Beschäftigten zu analysieren. Ausgestattet mit den Ergebnissen der Analysen lassen sich gemeinsam Ziele und Wege zu mehr Gesundheit entwickeln. Die Lösungsansätze sind vielfältig. Es kann um die Optimierung der betrieblichen Verpflegung, betriebliches Stressmanagement, Gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung, Verringerung von arbeitsbedingten, körperlichen Belastungen oder um Suchtprävention gehen. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, freuen sich Ilja Radomski und Andreas Drewel. Zahlreiche Kollegen hatten das Angebot wahrgenommen und ließen sich von den eingeladenen Partnern beraten. Auch Betriebsärztin Anette Bargholz-Issa begrüßte die Initiative, sodass die Gesundheitstage auf jeden Fall wiederholt werden sollen.



Foto: Die AOK bietet passgenaue Lösungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung an.

Veröffentlicht am: 24.02.2014