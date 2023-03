Gezielt und individuell

Neumünster (lm/ls) Lösungen auf den Kunden zugeschnitten – seit der Gründung 1987 hat sich die SAFE Sicherheit & Service GmbH diesen Grundsatz zum Ziel gesetzt, sowohl im Wach- und Sicherheitsdienst als auch in der Zeitarbeit.



„Wir bieten unseren Kunden eine absolut verlässliche Personalreserve, die gezielt auf den jeweiligen Bedarf ausgerichtet ist“, so Lutz Holland, Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH. In dem Ausbildungsbetrieb wird Qualität in allen Bereichen groß geschrieben und selbstverständlich auch von den Mitarbeitern erwartet, ebenso wie gute Umgangsformen und Teamfähigkeit. „Wir reagieren schnell und diskret auf Ihre Wünsche und haben darüber hinaus die Möglichkeit, Ihnen jederzeit und zuverlässig qualifizierte und kompetente Mitarbeiter zu vermitteln“, so der Geschäftsführer weiter. Ob zu besetzende Stellen in Segmenten wie Produktion, Anlagen-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau oder im Bereich von Sicherheitsdienstleistungen wie Werkschutz, Streifenoder Revierwachdienste – „Wir haben die Lösung für Sie!”



Foto: Lutz Holland, Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH: „Für

alle Belange steht Ihnen ein persönlicher Kundenberater zur Verfügung.“

Veröffentlicht am: 27.03.2014