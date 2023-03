Globetrotter Kreuzfahrtenmesse 2015

12.09.2015 | 10:00 Uhr | Unilever Haus | Am Strandkai 1, 20457 Hamburg



Unilever Haus (em) Es ist mal wieder soweit! Zum sechsten Mal in Folge präsentiert Globetrotter Kreuzfahrten seine beliebte Kreuzfahrten Messe anlässlich der Hamburg Cruise Days 2015.



Wann: 12.09. und 13.09.2015 von 10:00 - 18:00 Uhr

Wo: Unilever Haus, Strandkai 1, 20457 Hamburg



Nutzen Sie die wunderbare Gelegenheit von unserem gebündelten Fachwissen, rund um das Thema Kreuzfahrten, hautnah zu profitieren! Spektakuläre Routen, legendäre Oceanliner, hochmoderne Kreuzfahrtschiffe, luxuriöse Segler oder exklusive Expeditionsschiffe. Was immer Sie interessiert und fasziniert - die Globetrotter Profis sowie die Mitarbeiter renommierter Reedereien schenken Ihnen geballtes Know-how. Nirgendwo sonst finden Sie eine solch erlesene Vielfalt von Angeboten, Vorträgen und Erfahrungen.



Sagen Sie dem Alltagstrott für ein paar Stunden adé! Feiern Sie mit uns die Hamburg Cruise Days und den Auftakt zu Ihrer persönlichen Traumreise! Wir heißen Sie herzlich Willkommen im futuristisch gestalteten Unilever-Haus mit zauberhafter Elbkulisse und maritimem Flair.



Highlights auf der Globetrotter Kreuzfahrten Messe:



360° Erlebnis von AIDA und TUI Cruises

Virtuelle Schiffsbesichtigung

Messerabatte

Live Vorträge

Gewinnspiele

Beratung & Buchung





Veröffentlicht am: 13.07.2015