Große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten

Norderstedt Erfahrung seit über 50 Jahren! Die Fachleute von Raumausstatter Suhr können nicht nur mit einem umfassenden Know-how dienen. Hier erhalten Kunden alle Dienstleistungen aus einer Hand.



Die 500 Quadratmeter große Ausstellungsfläche bietet eine große Auswahl an raumgestalterischen Möglichkeiten. Kunden können zum Beispiel aus über 200 Parkettmustern und über 1.000 Gardinenmusterschals wählen. Von Parkett und Bodenbelägen, Gardinen und Sonnenschutz über Markisen bis hin zur Polsterei und Möbelaufbereitung sowie Maler- und Tapezierarbeiten – die Fachbereiche sind umfassend. „Wir beraten Sie bei der Büroeinrichtung ebenso wie bei der Ausstattung ganzer Objekte“, so Raumausstatter- und Parkettlegermeister Rainer Suhr. „Ich kümmere mich darum, dass Ihr Büroraum mit einem neuen Bodenbelag Würde und Wärme erhält.“



Zu den Fachbereichen der Raumausstattermeisterinnen Cornelia Suhr und Anja Fürstenberg zählen Gardinen, Sonnenschutz sowie Markisen. „Wir geben Ihren Räumen mit unseren Stoffen einen neuen Charakter. Ein schöner Nebeneffekt: Blendende Sonnenstrahlen auf dem Monitor gehören der Vergangenheit an“, so Cornelia Suhr. Robert Stöcker ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Malen und Tapezieren geht und allen Arbeiten, die zur Verschönerung des Büros nötig sind. Polsterei und Möbelaufbereitung zählt zum Fachgebiet von Polsterin Andrea Knüppel. In jedem Bereich sind die Kunden stets optimal beraten.



Foto: Im Fachgeschäft in Norderstedt gibt es alles, was Kunden für die Büroeinrichtung benötigen.

Veröffentlicht am: 27.03.2014