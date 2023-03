Großer Bahnhof  Bispingen präsentiert sich in neuem Glanz

Bispingen (jhw/sh) Bispingen Touristik hatte gerufen und alle, die Rang und Namen in und um Bispingen haben, waren gekommen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden am 27. Mai 2016 die neuen Räumlichkeiten der Bispingen Touristik e.V. eingeweiht. Waltraud Giese, Geschäftsführerin des Bispingen Touristik, und ihr gesamtes Team waren sichtlich stolz, die neuen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren.



„Ein echter Meilenstein, den wir heute präsentieren“, so der Vorstandsvorsitzende des Vereins Bispingen Touristik Thomas Griemsmann. „Wir haben uns zunächst eine andere Lokation angeschaut und wussten sofort, die ist es nicht. Dann ergab sich die Möglichkeit, dem alten Bispinger Bahnhof, der leer stand, eine neue Funktion zu geben. Bispingen Touristik direkt am Ortseingang anzusiedeln, war dann sehr schnell und unbürokratisch entschieden. Von der Idee zur Inbetriebnahme hat es nicht einmal ein Jahr gebraucht. „Es ist immer ein gutes Zeichen für einen Ort und eine Region, wenn nicht der Staat, sondern Privatinitiativen Projekte voranbringen.



Bispingen ist über die Lüneburger Heide hinaus ein Best Practice Beispiel, wie Zusammenarbeit zwischen Privatinitiativen und Verwaltung funktionieren kann“, so Sabine Schlüter. Steigende Übernachtungszahlen geben der Bürgermeisterin Recht. Im letzten Jahr verzeichnete Bispingen mit seinen vielen Attraktionen 1,2 Millionen Übernachtungen. Inlandsurlaub wird immer beliebter.



Das betonte auch der Landrat des Heidekreises Manfred Ostermann. „Solche Anlässe wie heute sind immens wichtig, um präsent zu sein und die Gemeinde auch als Landrat zu unterstützen. Bispingen ist ein ganz wichtiger Urlaubsort in der Lüneburger Heide.“ Neben den wichtigen Urlaubsangeboten bietet Bispingen Touristik viele interessante Attraktionen, wenn es um Teambuilding-Maßnahmen geht.



Hier können Firmen aus einem vielfältigen Angebot schöpfen. Unternehmensveranstaltungen von 10 bis zu 3.000 Teilnehmern werden realisiert. Die gesamte Veranstaltung wurde von Uwe Schulz-Ebschbach, Chef vom Heidekastell Iserhatsche, musikalisch untermalt, der auch als Leierkastenmann eine herausragende Rolle spielte!

Veröffentlicht am: 21.06.2016