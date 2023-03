O zapft is!

Bispingen (em/sw) Auch in diesem Jahr können Oktoberfestfreunde parallel zum Original in München im Biergarten vom Heidehotel Bockelmann kräftig feiern. Am Sonntag, den 24. September gibt es dort ab 18 Uhr Oktoberfestbier im Maßkrug, gegrillte Haxen, Weißwurst und die passende Stimmungsmusik vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bispingen.



Mit derzeit rund 20 Musikern im Alter von 15 bis 84 Jahren ist der Musikzug der FFW Bispingen bei verschiedenen Volksfesten in der Region und Konzerten in und um Bispingen vertreten. Das Repertoire beinhaltet neben vielen Klassikern der traditionellen Blasmusik auch Schlager und Unterhaltungsmusik. Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames Programm mit Blasmusik zum Mitsingen und Feiern im festlich geschmückten Zelt.



Biergarten

Hochwertige Live-Musik von 18 bis 22 Uhr und freier Eintritt lockt, bei angenehmen Temperaturen und kühlen Getränken viele Gäste, bei entspannter Atmosphäre, zum Feiern an. So sieht der perfekte Abend bei den Biergarten-Festivals im Heidehotel Bockelmann in Bispingen aus.



Viele Freunde von guter Musik strömen zu diesen Events und können sich auf hochkarätige Künstler freuen, die auf der Bühne für beste Unterhaltung sorgen.

Veröffentlicht am: 27.09.2017