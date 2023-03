Ihre Firmenveranstaltung in der Wintersport-Erlebniswelt

Bispingen (em/sw) Tagungen, Seminare oder Kick-off-Veranstaltungen werden bei Bispingen Touristik zum Erlebnis, das lange im Gedächtnis bleibt. Dafür sorgen die sechs Seminarräume für bis zu 400 Personen, modernste Tagungstechnik und Tagungspauschalen bereits ab 39 Euro p.P.



Erlebnis mit Ergebnis.

Unter diesem Motto stehen die attraktiven Incentives im Snow Dome Bispingen. Firmenveranstaltungen im Snow Dome sorgen dafür, dass Mitarbeiter und Kunden ganz schnell auftauen und so für jede Menge positive Gruppendynamik sorgen. Incentives wie Olympische Spiele im Schnee, Iglu Bau und das Kettensägenschnitzen sind einige Beispiele.



08/15 Events sind Schnee von Gestern

Die einmalige Kombination aus professioneller Tagungs-Location, original bayerischer Hofbräu Wirtshaus Gastronomie und Wintersport- Erlebniswelt mit vielfältigen Möglichkeiten macht mehr aus Firmenveranstaltungen. Die Eventlocation auf über 50.000 m² ist ganzjährig geöffnet!



„Wir sorgen für einen Auftritt der besonderen Art“

Kunden begeistern, Produkte präsentieren oder die eigene Firma in einem einzigartigen Rahmen, der in Deutschland seinesgleichen sucht, vorstellen. Produktpräsentationen können auf dem Schnee oder auch im Außenbereich veranstaltet oder Hausmessen im Tagungsbereich durchgeführt werden.



Ob zum Tagen, zum Teambuilding oder zu einer Mitarbeiterfeier – das kompetente Team in der Hofbräu Wirtshaus Erlebnisgastronomie und der Sport Schule betreut alle Teilnehmer oder Gäste von der Ankunft bis zur Abreise und lässt die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.



Für jede Veranstaltung kann zwischen verschiedenen Tagungspauschalen gewählt werden. Selbstverständlich erstellt das Team von Bispingen Touristik auch gerne ein individuelles Angebot unter 05194 / 43 11 120 oder per E-Mail an veranstaltung@snow-dome.de.



Tagungspauschale „Business Partner“



• Bereitstellung des Tagungsraums für acht Stunden

• Standard-Tagungstechnik: Beamer, WLAN, Leinwand, Flip-Chart, Metaplanwände, Moderatorenkoffer, Schreibblöcke und Stifte

• 2x Kaffeepause mit Kaffee, Tee, Obst, Kuchen oder Snacks

• 1x Mittagessen

• Tagungsgetränke

• kostenfreie Parkplätze



p. P. 42 € exkl. USt. – Weitere Angebote auf Anfrage unter Tel.: 0 51 94 / 98 79 690 oder direkt bei den Business Partnern.

Veröffentlicht am: 11.08.2017