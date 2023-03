Großer Besucherandrang im Rathaus

Norderstedt (sw) Der Andrang war riesig: Die Besucherzahlen der diesjährigen Norderstedter Herbstmesse übertrafen die der Vorjahre um ein Vielfaches und überraschten die Veranstalter – den BDS Norderstedt, die Stadt Norderstedt und das Stadtmagazin – sowie die rund 80 Aussteller außerordentlich positiv.



In diesem Jahr präsentierte sich die Veranstaltung in einem ganz besonderen Ambiente: Das Rathaus und der Rathausmarkt standen den zahlreichen Unternehmen, Vereinen, Parteien und Verbänden zur Verfügung. Ein Höhepunkt der diesjährigen Norderstedter Herbstmesse war der Erntedankumzug, dessen Finale die Besucher der Herbstmesse bei Musik und guter Stimmung auf dem Rathausplatz miterleben konnten.



„Man hatte den Eindruck, die ganze Stadt war dabei“, erklärt Verlagsleiter Sven Boysen. „Für uns als Veranstalter war die Messe ein tolles Erlebnis. Wir freuen uns über das große Interesse an dem Event und sind mit der Besucher- und Ausstellerresonanz außerordentlich zufrieden. Alle Erwartungen wurden weit übertroffen und wir freuen uns jetzt bereits auf die Norderstedter Herbstmesse 2012.“



Foto: Die Aussteller waren sehr zufrieden mit der Norderstedter Herbstmesse 2011

Veröffentlicht am: 31.10.2011