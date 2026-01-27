Veröffentlicht am 27.01.2026

Bad Segeberg. Mit regem Austausch, inspirierenden Impulsen und einer durchweg positiven Resonanz fand am 21. Januar 2026 das Netzwerkfrühstück für Gründer und neue Unternehmer in Kaltenkirchen statt. Die kostenfreie Veranstaltung im Chania Coffee House war sehr gut besucht und bestätigte den großen Bedarf an Austausch- und Informationsformaten für Gründerinnen, Gründer und Unternehmensnachfolger in der Region.

Unter dem Leitthema „Gründen oder Übernehmen? Zwei Wege, ein Ziel: Verantwortung übernehmen.“ luden die IHK zu Lübeck, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Kaltenkirchen zu einem informativen und zugleich praxisnahen Vormittag ein.

Nach der Begrüßung durch Dirk Bornholdt (IHK zu Lübeck), Bürgermeister Stefan Bohlen und WKS-Vertreter Till Gottstein hielt Maximilian Späte, Diplom-Kaufmann (FH) und zertifizierter Management-Trainer, einen Impulsvortrag zu Chancen und Herausforderungen von Neugründung und Unternehmensübernahme. Dabei zeigte er praxisnah auf, wie unternehmerische Verantwortung erfolgreich gestaltet werden kann.

Bürgermeister Stefan Bohlen zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung: „Das Netzwerkfrühstück hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen, Austausch und gegenseitige Unterstützung für Gründerinnen und Gründer sind. Kaltenkirchen bietet dafür ein starkes Umfeld. Dieses erfolgreiche Format ist eine tolle Sache für unseren Wirtschaftsstandort.“

Die positive Resonanz der Teilnehmenden bestätigte das Netzwerkfrühstück als gelungenes und wirkungsvolles Format. Die Veranstalter sind sich einig, dass solche Angebote einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Unternehmertum, Innovation und regionaler Wirtschaftskraft leisten.