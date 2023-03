Veröffentlicht am 14.03.2023

Kaltenkirchen (em) Beim Gründerfrühstück am 10.03.2023 nutzten 20 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Kaltenkirchen und Umgebung die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Unter dem Motto „Aus der Praxis für den Alltag - Zeitmanagement und Selbstorganisation“ haben die IHK zu Lübeck, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg und die Wirtschaftsförderung der Stadt Kaltenkirchen zu einem Netzwerktalk der besonderen Art eingeladen.



Bei einem ungezwungenen Frühstück im Chania Coffee House gab es neben Kaffee und Brötchen für die Neugründerinnen und Neugründer auch nützliche Praxistipps von einem erfahrenen Unternehmer. Herr Max Saara, Inhaber der Firma Kühltransporte Joachim Jacobs GmbH & Co. KG aus Kaltenkirchen, berichtete facettenreich von seinem durch zahlreiche Termine geprägtem Arbeitsalltag und der täglichen Herausforderung, allem gerecht werden zu wollen und dabei nichts aus den Augen zu verlieren. Keine Praxis ohne theoretischen Hintergrund. Bei einem Kurzvortag von Herrn Kai-Uwe Adams, Leiter der Geschäftsstelle der IHK zu Lübeck in Norderstedt, bekamen die Teilnehmenden einen Einblick in grundlegende Organisationstheorien zum zeiteffizienten Einsatz von Ressourcen.





„Als Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen, einem Mittelzentrum mit 24.000 Einwohnerinnen und Einwohnern könnte auch mein Tag öfter deutlich mehr als 24 Stunden haben. Ich freue mich sehr, hier so viele Neugründer zu treffen und kennenzulernen. Ein solides und vielschichtiges Netzwerk ist wertvoll und wichtig.“, bekräftigt Hanno Krause „Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg und versichere Ihnen, alle Initiatoren dieses heutigen Treffens sind jederzeit bei Fragen und Wünschen für Sie da.“



Foto: Bürgermeister Hanno Krause, Kai-Uwe Adams (IHK), Till Gottstein (WKS), Sabine Ohlrich (Leiterin der Wirtschaftsförderung Stadt Kaltenkirchen) und Max Saara (Kühltransporte Joachim Jacobs GmbH & Co. KG)