Gründerpreis - Die Vierte

Hamburg (th/mp) Der vierte B2B NORD Gründerpreis brachte die Hamburger Start-up Szene auf der B2B NORD Messe zusammen, insgesamt 23 Gründer präsentierten sich mit ihren Ideen im B2B NORD Gründerforum. Das Zusammentreffen von gestandenen Unternehmern und Entscheidern aus dem norddeutschen Mittelstand mit jungen Ideengebern findet in dieser Form einmalig auf der B2B NORD Messe statt. In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit gute Ideen mit Erfahrung und Kapital zu vernetzen.



Im Vortragsbereich konnten sich sowohl Gründungswillige wie auch bereits Selbstständige zu einer Vielfalt an Themen rund um das Thema Gründung informieren und austauschen. Der Regenta Verlag honorierte die drei innovativsten Gründer mit Medienpaketen im Wert von 5.000, 2.500 und 1.250 Euro.



Die Gewinner

1. Platz: Aroma Olymp machte den ersten Platz beim B2B NORD Gründerpreis! Das Team von Aroma Olymp holt die Schätze Griechenlands nach Deutschland in Form von biologisch angebauten Heilkräutern, Gewürzen, Ölen, Beeren und weiteren mediterranen Produkten. Die Qualität der Produkte ist besonders auf das jahrtausendealte Wissen der griechischen Bauern und auf die klimatischen Bedingungen der einzigartigen Natur Griechenlands zurückzuführen. Die Grundlage bei der Zusammenarbeit zwischen Aroma Olymp mit den Bauern und Produzenten ist der Respekt gegenüber den Bedürfnissen aller Beteiligten: Das Ziel ist eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Hier kann die Produktvielfalt von Aroma Olymp entdeckt werden: www.Aroma-Olymp.com



2. Platz: Über den zweiten Platz konnte sich die bridge Kommunikationsberatung freuen. Das Team von bridge ist in der Unternehmenskommunikation für seine Kunden tätig. Die folgenden Bereiche übernimmt bridge für Kunden: Die Visualisierung von Strategien und Prozessen, die Entwicklung von Illustrationen und Erklärvideos, die visuelle Begleitung von Veranstaltungen und die Optimierung von interner und externer Unternehmenskommunikation. Die beiden Gründerinnen der kreativen Kommunikationsberatung haben sich in einer Hamburger Kommunikationsagentur kennengelernt. Bestärkt durch diese Erfahrungen und dem positiven Feedback der Kunden haben Anne Querner und Ulrike Lappöhn dann im Oktober 2018 beschlossen mit bridge ein neues Kapitel aufzuschlagen: www.Hellobridge.de



3. Platz: Den dritten Platz konnte sich Cornelia Pemöller mit dem Projekt „Aufmalerei“ sichern. „Zeichnen ist die Kunst, auf das AUGE zu zielen und in HERZ und HIRN zu treffen.“ - unter diesem Motto visualisiert Claudia Peemöller für ihre Kunden eigentlich alles, was man irgendwie aufmalen kann. Darunter fallen: Visual Facilitation, Graphic Recording und Mindmaps, Flipcharts, White Paper Walls, Brown Paper Walls und Präsentationen, Logos und Icons und vieles mehr.

Veröffentlicht am: 18.06.2019