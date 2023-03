Grundfos erzielt die besten Ergebnisse aller Zeiten

Wahlstedt (em/sh) Grundfos gewinnt signifikante Marktanteile, zugleich konnte das Unternehmen den Umsatz organisch um 5,3 % steigern. Rentabilität und Cashflow wurden im letzten Jahr zudem weiter verbessert.



Mit einem Umsatz von 3,4 Mrd. EURO war 2017 das stärkste Jahr in der Geschichte von Grundfos. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 315 Mio. EURO (9,2 % Umsatzrendite). „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben den höchsten Umsatz in unserer Unternehmensgeschichte erzielt, das Umsatzwachstum lag weit über dem Branchentrend, und wir sind auf dem besten Weg unser Ziel für 2020, eine EBITQuote von 10% oder mehr, zu erreichen“, sagt Grundfos Konzernpräsident Mads Nipper.



Das weltweite Wachstum war generell stark, aber vor allem China hatte mit sehr hohen Wachstumsraten einen massiven Anteil. In China expandierte Grundfos mit dem Ausbau der landesweiten Verkaufsbüros und konnte Lösungen bieten, um das Land bei den nationalen Plänen zur signifikanten Senkung des Energieverbrauchs zu unterstützen.



„Im letzten Jahr haben wir erhebliche Investitionen in unsere Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit getätigt. Wir haben neue Produkte und Lösungen auf den Markt gebracht. Durch hohe Investitionen in unser globales Servicegeschäft haben wir unseren Anspruch untermauert, innovative und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Es geht uns auch darum, unseren Kunden die besten digitalen Services auf dem Markt zu bieten. Dies erfordert erhebliche Investitionen in ein breites Spektrum an digitalen Werkzeugen und Lösungen. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um zu verstehen, wie wir durch digitale Lösungen, die unser Kerngeschäft weiter stärken, Mehrwert schaffen können. Wir arbeiten stets kundenorientiert, denn enge Kundenbeziehungen führen zu besseren Lösungen und Dienstleistungen. Wir freuen uns über unsere hervorragende Kundenbindung. Wir wissen aber auch sehr genau, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen, um die Loyalität unserer Kunden zu erhalten und zu verdienen“, führt Mads Nipper weiter aus.



Veröffentlicht am: 06.06.2018