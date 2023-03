21.07.2015 | 18:30 Uhr | Altes Finanzamt Forchheim | Nürnberger Str. 22a, 91301 Forchheim



Altes Finanzamt Forchheim (em) Gruppencoaching "Stärken und Potential" zum Buch "Das sprechende Unternehmen - Wie Sie Ihr Unterbewusstsein für Ihren Geschäftserfolg nutzen"



Egal ob in Schule, Ausbildung, Beruf oder Selbständigkeit. Die Basis für den Erfolg ist zu wissen, wo unsere Stärken liegen. Oft nutzen wir sie aber dennoch nicht. Es gilt also nicht nur seine eigenen Stärken und sein Potential zu kennen, sondern auch anzuwenden und umzusetzen. Aber wie geht das? Wie viele Stärken haben Sie? Wie finden Sie Ihre Stärken und wie können Sie diese aktivieren? Wie stellen Sie sicher, dass Sie nicht in die falsche Richtung rennen?

Nutzen Sie Ihr Potential richtig und nehmen Sie am Gruppencoaching teil:



Gruppencoaching zum Buch – Stärken und Potential

Dienstag, der 21. Juli 2015 um 18.30 bis 19.30 Uhr



http://www.herzog-windeck.de/anmeldung-gruppencoaching-staerken-potential-am-21-07-2015-18-30-uhr/



Organisationsgebühr 30.- Euro inkl. MwSt.





Inhalt:

• Wie erkenne ich alle meine Stärken?

• Was hindert mich meine Stärken zu nutzen?

• Wie kann ich meine Stärken aktivieren?

• Wie nutze und lebe ich mein gesamtes Potential?

• Wie stelle ich sicher, dass ich nicht in die falsche Richtung renne?



Ihr Nutzen:

• Sie kommen mehr in Ihre Kraft

• Sie finden mehr Arbeiten und Tätigkeiten, die Ihnen und Ihrem wirklichen Wesen entsprechen

• Sie sind mehr in einem Umfeld, das zu Ihnen passt

• Sie fühlen sich mehr im „ich bin o.k.“

• Sie bringen bessere Ergebnisse und Leistungen

• Sie haben mehr Freude an Ihrer Arbeit

• Sie sind mehr im Flow



Schicken Sie mir Ihre Fragen vorab per E-Mail. Ich werde sie im Rahmen der Veranstaltung beantworten: info@herzog-windeck.de



Dann bis Dienstag. Ich freue mich auf einen regen Austausch, Fragen und Feedbacks.



Herzlichst,

Ihre

Alexandra Herzog-Windeck





Veröffentlicht am: 16.07.2015