Grußkartenhersteller goes ERP

25.06.2015 | 17:00 Uhr | Hartung GmbH und Co.KG | Dreschflegel 4, 24537 Neumünster



Hartung GmbH und Co.KG (em) Aus der Praxis für die Praxis:

Steigerungen von Effektivität, Produktivität und Optimierung der Unternehmensprozesse – die Liste der Erwartungen an moderne integrierte IT-Systeme ist lang. Der in Neumünster ansässige und europaweit aufgestellte Hersteller von Premium-Grußkarten und Papeterie, Hartung GmbH & Co. KG, hat mit seinen mehr als 70 Mitarbeitern die Herausforderungen der digitalen Transformation angenommen. Und lässt uns an seinen Erfahrungen teilhaben!

Mit welchen Ideen und Erwartungen ist man ins ERP-Projekt gestartet? Welche Ziele wurden daran geknüpft? Welche Ziele konnten erfüllt werden, welche (noch) nicht? Wo lagen die Schwierigkeiten und was hat reibungslos funktioniert?

Ziele und Wirklichkeit(en) eines umfangreichen und erfolgreichen IT-Projekts – praxisnah und authentisch vorgestellt durch ein Unternehmen aus unserer Mitte!



