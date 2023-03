Elmshorn (em/ab) „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“ (Augustinus)



Gute Geschäftsbeziehungen sind unsere Grundlage. Wir Unternehmer im BCE (Business Club Elmshorn) leben die Philosophie, füreinander da zu sein: beruflich und privat. Denn in den vergangenen drei Jahren unserer 14-tägigen Unternehmer- Frühstücksrunde in Elmshorn wuchsen Freundschaften und Vertrauen. Wie gesagt: Als Grundlage für Empfehlungen, die wir aussprechen, weil wir „an jemanden in unserem Netzwerk gedacht haben“, wenn wir „draußen“ hören: „Kennen Sie da jemanden, der ?“ Unser Netzwerk hat sich durch zwei neue Mitglieder, die wir hier noch einmal herzlich begrüßen, erweitert.



Nun werden wir auch die beiden nach und nach kennenlernen und ihnen vertrauen: Karina Lemke ist Inhaberin des Lernstudios Barbarossa in Elmshorn. Sie ist engagiert in der Erwachsenenbildung, bietet unter anderem Lehrgänge für Excel und Word an, ihr Herz hängt sie in die Hausaufgabenhilfe, stärkt Schülern das Rückgrat und führt zu besseren Noten.



Und Alexander Wiegleb bringt uns als Finanzdienstleister das Thema Factoring nahe, eine Dienstleistung, die Auftragnehmern Liquidität verschafft. Und damit ergänzt er unsere zwei anderen Mitglieder aus der Finanzwelt, die LBS als Bausparkasse und Beate Ngee von Fairvendo, Gesellschaft für Finanzdesign auf dem Gebiet der Versicherungen. Wir sind fair und flexibel, generieren füreinander neue Aufträge.



Gefrühstückt wird ab August in den Räumen der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Am Ramskamp 8 in 25337 Elmshorn. Wann besuchen Sie – Handwerker und Dienstleister – uns zu einem morgendlichen Frühstück? Rufen Sie Sönke Jensen, unser Mitglied vom PC Expert Team, unter Tel.: 0 41 21 / 470 586 an, wenn Sie unser Gast sein möchten, um uns von Ihrem Geschäft zu erzählen.



Foto: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte

Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 02.10.2013