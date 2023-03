Gutes Feng Shui braucht jeder!

Norderstedt (uo) Feng Shui Berater gibt es viele. Wenn jemand aber so wie Daniela Schubert aus Norderstedt, seit mehr als fünf Jahren erfolgreich am Markt tätig ist, muss er eine Menge von seinem Fach verstehen. „Feng Shui ist weit mehr, als ein bisschen Farbe und nette Deko“, erläutert die zertifizierte Beraterin.



In der Jahrtausende alten chinesischen Tradition geht es um den Einklang von Umgebung und Mensch. Damit lassen sich eine Vielzahl positiver Wirkungen erzielen, auch und gerade im Businessbereich. „Durch Feng Shui in Bürogebäuden entsteht durch die Auswahl und das richtige Arrangement der Räume, Farben, Pflanzen und Materialien ein gesundes, harmonisches und energiereiches Arbeitsumfeld. Es wirkt sich rundum positiv auf Motivation und Arbeitserfolg aus“, so die Expertin, die in ihrer langjährigen Arbeit schon viele Projekte durchgeführt hat. Das Repertoire reicht von der Gartenund Wohnraumgestaltung nach Feng Shui Kriterien über den umfassenden Bereich der Arbeitsplatzgestaltung bis zur Bauplanung von Geschäfts- und Privathäusern. „Die Gestaltung nach Feng Shui unterstützt positive Geschäftserfolge. Arbeitseffizienz und Konzentration werden gesteigert und letztlich wird der effektive Einsatz der Ressourcen gefördert“, so Daniela Schubert. Sie ist davon überzeugt, dass eine optimale Arbeitsumgebung der Schlüssel aller positiver Ergebnisse ist.



Foto: Feng Shui Beraterin Daniela Schubert

Veröffentlicht am: 27.03.2014