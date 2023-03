Gymnastikball war gestern

Norderstedt (mp/em) „ERGO TOP ist heute“, weiß Andreas Preugschat vom BüroProfi Nord. „Der positive ergonomische Effekt wird mit der patentierten Technologie in ein modernes Bürositzmöbel integriert.



Die verschiedenen Formen und Farben passen sich optisch in das Büro ein. „Die rundum beweglichen Sitzmöbel sind ein ideales Rückentraining und das ganz nebenbei am Schreibtisch. Das steigert die Konzentration und die Leistungsfähigkeit“, erklärt der Fachmann. „Besonders gut kommt bei unseren Kunden das Modell FUNGO an – dies erhalten Sie in den fünf Grundfarben den ganzen Juni über zu einem unschlagbar günstigen Preis.“



Besonders gut machen sich der Hocker durch seine Pilz-Form nicht nur als Bürostuhl, sondern auch bei Meetings und Seminaren sowie in Lounge-,Warte- und Empfangsbereichen. „Entspannung pur für den Rücken“, verspricht Andreas Preugschat. „FUNGO ist das neue Sitzmobil für alle, die Ergonomie mit Stil verbinden möchten – auch zu Hause. Das Holz-Metall-Gestell bleibt auch nach längerem Sitzen formstabil und der robuste Strickbezug aus 92% Polyester und 8% Elastan ist abnehm- und handwaschbar.“ Weitere Tipps und Übungen, um auch im Büro frühlingsfit zu werden, erhalten Interessierte online unter www.bueroprofi-nord.de oder direkt bei Andreas Preugschat unter 040 - 547 94 11.



Foto: Gerne stehen Andreas Preugschat und sein Team telefonisch mit Rat und Tat zur Seite.

Veröffentlicht am: 23.05.2012