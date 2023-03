„Haben Sie Lust auf einen BusinessPitch?“

Norderstedt (jj/lm) Die Termine für das Jahr 2015 stehen und wie immer ist die Agenda mit einem gelungenen Mix aus traditionellen Unternehmer-Treffen und speziellen Highlights gespickt. Birgit Wieczorek, Erste Vorsitzende des BDS NORD, freut sich ganz besonders auf das Business-Frühstück am 17. März und die B2B NORD am 14. April.



„Erstmalig werden wir beim Business-Frühstück im Park Hotel BusinessPitches filmen. Dafür wird ein Team des Regenta Verlags uns zu diesem Termin begleiten“, erklärt Birgit Wieczorek. „Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, sich in einem 90-sekündigen Video vorzustellen. Dieses wird dann kostenfrei auf der Homepage www.BDS-NORD.de sowie www.B2B-NORD.de veröffentlicht. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die sich kein Unternehmer entgehen lassen sollte.“ Auch auf der B2B NORD in der Messe- Halle Hamburg-Schnelsen haben Unternehmen eine großartige Chance, um sich kennenzulernen und auszutauschen. „Als regionaler Verband treten wir selbstverständlich auf der Wirtschaftsmesse auf. Gemeinsam repräsentieren wir den BDS NORD und unsere Mitglieder. Neugierige dürfen gerne schon um 8 Uhr mit uns frühstücken und dann in den Messetag starten.“ Birgit Wieczorek, Erste Vorsitzende des BDS NORD, lädt alle Interessierten zum Business-Frühstück am 17. März ein.

Veröffentlicht am: 04.03.2015