Hamburg ist immer eine Reise wert

Hamburg (lr/ls) Tagungen und Seminare – aber mit allem was dazugehört! Das Tagungshotel AMEDIA bietet neben technisch, top ausgestatteten Konferenzräumen auch eine gute Anbindung zum Flughafen und in die Innenstadt, ein First-Class Restaurant mit Bar und moderne Zimmer.



Das neue vier Sterne Haus liegt ideal für Flugreisende und Urlauber, nämlich nur sechs Minuten zum Flughafen „Fuhlsbüttel“ und zwanzig Minuten in die Innenstadt Hamburgs. „Bei uns ,atmen’ Sie Modernität, Technik und klares Design. Der Veranstaltungsbereich mit vier Räumen bietet gleichfalls höchste Qualität und Technik“, weiß Andrea Hackenberg, Hoteldirektorin.



AMEDIA kombiniert besten Service mit neuester Technologie!

Mit dem Konzept FREE MEDIA wird den Gästen Zugang zu den wichtigsten Medien der heutigen Zeit geboten. Telefonie in 24 Länder, Highspeed-Internet, W-LAN sowie Video on demand – und das Ganze völlig kostenlos. „Wir arrangieren für Sie Seminare, Tagungen, Meetings, Workshops, Besprechungen, Vorträge oder Schulungen. Zudem auch verschiedene Events, Ausstellungen, Vernissagen, Produktpräsentationen, Hausmessen, Pressekonferenzen sowie Firmenveranstaltungen, Incentives und Privatfeiern. Erleben Sie eine völlig neue Tagungsatmosphäre zwischen Kunst & Design sowie stets zentraler Stadtlage in einem der AMEDIA Hotels Ihrer Wahl“, so Hackenberg. Alle AMEDIA Hotels mit Tagungskapazität verfügen über hauseigene Parkmöglichkeiten. „Wir gestalten mit Erfahrung, Zuverlässigkeit und Professionalität Ihre Veranstaltung. Fordern Sie noch heute unsere Tagungsbroschüre an oder laden Sie die Broschüre als PDF von der Webseite Ihres Wunschhotels herrunter. Gerne erstellen wir auf Anfrage auch ein maßgeschneidertes Angebot für Sie!“



Kulinarischer Streifzug

„Das helle, freundliche und von Tageslicht durchflutete Restaurant ,Ribling’ mit seinen 160 Sitzplätzen lädt Sie ein, den Abend bei internationalen und lokalen Spezialitäten ausklingen zu lassen. Genießen Sie einen Cocktail auf der schönen Außenterrasse am AMEDIA HOTEL oder ein frisch gezapftes Bier an der modernen Hotelbar“, empfielt Andrea Hackenberg abschließend. Auch am Morgen können die Gäste mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet ausgeglichen und mit neuer Energie in den Tag starten.

Veröffentlicht am: 23.07.2013