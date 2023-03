Hamburg ist Stadtmarke des Jahres 2015

Hamburg (em) Ausgezeichnete Kulturkampagne von Kulturbehörde, Hamburg Marketing und Hamburger Kultureinrichtungen! Hamburgs aktuelle Kulturkampagne „Große Freiheit für große Kultur“ ist gestern Abend auf der „Night of Cultural Brands“ vor 550 Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien im TIPI am Kanzleramt in Berlin als „Stadtmarke des Jahres 2015“ ausgezeichnet worden. Um Hamburg bundesweit noch stärker als Kulturmetropole sichtbar zu machen, haben Kulturbehörde, Hamburg Marketing GmbH und die Kulturinstitutionen der Stadt vor einem Jahr die Kampagne ins Leben gerufen. Entwickelt wurde die bildstarke Kampagne von der Hamburger Agentur gürtlerbachmann.



Eine 29-köpfige Expertenjury aus Kultur, Wirtschaft und Medien, unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Oliver Scheytt (Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.), hatte 21 Nominierte ausgewählt, die sich in sieben unterschiedlichen Kategorien für die Europäischen Kulturmarken-Awards 2015 beworben haben. Insgesamt wurden 99 Bewerbungen eingereicht.



Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler:

„Hamburg bietet in seinen zahlreichen großen und kleinen Kultureinrichtungen ein exzellentes kulturelles Angebot, das von einer ‚Großen Freiheit für große Kultur‘ lebt. Dank der Kulturkampagne wird Hamburg auch überregional immer stärker als vielfältige und lebenswerte Kulturmetropole wahrgenommen. Die Auszeichnung als Stadtmarke des Jahres 2015 ist ein großer Ansporn, die in den letzten Jahren intensivierte Zusammenarbeit von Kulturbehörde, Hamburg Marketing und Kultureinrichtungen für die Kultur in der Stadt weiter auszubauen.“



Thorsten Kausch, Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH:

„Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung zu erhalten. Und nehmen diese im sicheren Wissen dessen an, dass sie den Hamburger Kulturinstitutionen gebührt, die alle zusammen die Vielfalt und Einzigartigkeit der Kulturmetropole Hamburg ausmachen."



Gemeinsame Marketing-Kampagne für die Hamburger Kulturinstitutionen

Hamburg bietet im bundesweiten Vergleich ein außergewöhnlich reichhaltiges und hochwertiges Angebot an Kultur, das über 300 kulturelle Einrichtungen – davon rund 60 Museen und rund 45 Theater – umfasst. Mit der im Herbst 2014 gestarteten Kulturmarketing- Kampagne wird diese Vielfalt einheitlich sichtbar gemacht, ohne die Individualität der einzelnen Häuser zu vernachlässigen. Neben einer starken Optik, langfristig angelegter Laufzeit und der Umsetzbarkeit für alle nationalen und internationalen Kommunikationskanäle sticht sie vor allem dadurch hervor, dass sie die Kulturinstitutionen zu Wort kommen lässt.



In enger Zusammenarbeit mit den Kulturpartnern entstanden bislang 30 Plakatmotive, die über ein prägnantes Key Visual miteinander verbunden sind. Die „Große Freiheit“, die das kulturelle Angebot Hamburgs auszeichnet. Die Kampagne zielt auf die gesamtheitliche Vermarktung des Kulturstandorts ab. Im ersten Schritt wurde in den vergangenen beiden Jahren das Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt in der Metropolregion Hamburg und deutschlandweit geschärft. Die Botschaft: Kultur in Hamburg ist innovativ, hochwertig und abwechslungsreich. Mit Blick auf die Eröffnung der Elbphilharmonie wird die Kampagne darüber hinaus Hamburg verstärkt auch international als Kulturmetropole sichtbar machen.

Veröffentlicht am: 10.11.2015