Hamburger Startup krempelt Recycling-Branche um!

Hamburg (em/mhp) Das Startup Pendula digitalisiert die Abfallwirtschaft durch eine innovative Software. Das spart der Branche Zeit und Geld. Pendula ist die Online-Lösung für optimales Abfallmanagement. Ein Marktplatz für Wertstoffe, über den Erzeuger ihre „Abfälle“ an suchende Käufer weitergeben können.



Die Software bindet intelligentes Müllequipment an, überwacht diese und sammelt somit Daten. Müllabholungen werden digital erledigt und vollziehen sich reibungslos. Das Unternehmen gewinnt Zeit, spart Kosten und CO2. Das System überwacht live den Status von Recycling- Service-Verträgen und des täglichen Müllgeschäftsbetriebs. Die Verwaltung erfolgt somit papierlos und sämtliche Daten sind mit einem Klick einsehbar. Die Datensammlung kann Nachhaltigkeit, Benchmarking und optimales Müllmanagement darstellen und verbessern. Aktuell laufen Pilotprojekte, eines davon mit dem Recycling-Unternehmen Veolia. Seit zwei Monaten ist dort die Pendula-App im Einsatz und wird von verschiedenen Kunden des Unternehmens genutzt. Außerdem sind die Gründer in Gesprächen mit weiteren potenziellen Partnern und Investoren, darunter neben Recycling-Unternehmen aus Deutschland auch Großkunden aus ganz Europa.

Veröffentlicht am: 06.07.2017