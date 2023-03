Handball-Karten gehen nach Norderstedt

Norderstedt (em/ls) Der Besuch bei der B2B NORD in Hamburg Schnelsen hat sich doppelt gelohnt. Nicht nur, dass Steuerberater und Diplom-Volkswirt Thomas K. Wolf von der Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strategus viele Kontakte pflegen konnte. Er hat auch noch zwei Handball-Karten für den THW Kiel gewonnen.



Die Karten gehörten zu den Hauptpreisen am Stand der Sparkasse Südholstein. Hier galt es zu schätzen, mit wie vielen Gummibären-Tüten ein Gefäß gefüllt war. Thomas K. Wolf lag von allen Teilnehmern am dichtesten dran. Ann-Cathrin Wulff, Firmenkundenbetreuerin der Sparkasse und Vertriebsleiter Uwe Gätjens übergab zusammen den von der Provinzial gesponsorten Preis. Die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strategus hat ihren Sitz in der Europaallee 3 in Norderstedt. Neben der klassischen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung unterstützt und berät das 32-köpfige Team unter anderem bei speziellen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.



Foto: Thomas K. Wolf (Mitte) von der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strategus freut sich, in der nächsten Saison ein Handballspiel des THW Kiel zu besuchen. Vertriebsleiter Uwe Gätjens und Firmenkundenbetreuerin Ann-Cathrin Wulff übergaben den Gewinn.

Veröffentlicht am: 27.09.2013