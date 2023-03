Handfeste Lösungen

Neumünster (lr/ls) Bauen und verschönern, ganz entspannt – mit MST. Das versprechen die Profis von der MST GmbH. Ob Leckortung, Trocknung, Sanierung oder Malerarbeiten, das Team hat für alles eine Lösung.



„Sie haben einen Wasserschaden im Haus? Sie wollen modernisieren oder renovieren? Dann ist gute Arbeit gefragt. Mehr noch: Gute Arbeit, auf die Sie nicht warten müssen“, so Geschäftsführer Dennis Schulz (Foto). Die MST-Profis sind immer prompt für ihre Kunden, mit allen Leistungen für intakte und schöne Räume, für sichere Fassaden und clevere Wärmedämmung, da. Mit einem umfassenden Service und einem Team aus Handwerkern verschiedenster Fachrichtungen ist eine ordnungsgemäße Auftragserfüllung gegeben. „Haben Sie zum Beispiel Probleme mit Graffitis? Wir entfernen sie schnell und kostengünstig. Mit unserem handlichen und präzisen Farbmessgerät ist der entsprechende Farbton schnell ermittelt und kann mit Hilfe der mobilen, computergesteuerten Mixstation in genau der benötigten Menge produziert werden. Die Überarbeitung erfolgt zügig und ohne sichtbare Rückstände“, so Dennis Schulz weiter. „Gerne ersparen wir Ihnen Zeit und Wege: Auf Wunsch koordinieren wir alle weiteren Handwerksleistungen für Sie und das natürlich ausschließlich mit empfehlenswerten, ortsansässigen Innungsbetrieben.“

Veröffentlicht am: 29.04.2013